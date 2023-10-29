11月「習拜會」有望舉行？王毅：通往三藩市之路不會是一馬平川

中共政治局委員、中國外交部長王毅10月28日與美國戰略界人士舉行座談。他表示，中美雙方都同意朝着實現三藩市首腦會晤共同努力，但通往三藩市之路不能靠「自動駕駛」。



王毅28日出席由美國阿斯彭戰略研究集團（ASG）主辦的座談會時稱，此次訪美期間，中美雙方本着平等和相互尊重的態度，就共同關心的諸多問題進行了深入、建設性、實質性戰略溝通，共同發出了穩定和改善中美關係的積極訊號。

他表示，儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的，雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。

王毅說，中美雙方都同意朝着實現三藩市元首會晤共同努力同，時，「通往三藩市」不會是一馬平川，不能靠「自動駕駛」。為此，雙方要切實「重回峇里島」，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果。

王毅還就中美兩軍交往，金融、科技、人文交流合作，中國投資環境、市場准入以及中東局勢、烏克蘭危機等問題同與會人員深入交流。

美國總統拜登（Joe Biden）27日在白宮會見王毅。彭博社引述美國官員稱，美中官員原則上同意兩國領導人於11月在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上會面。