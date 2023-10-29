印尼旅遊熱點玻璃橋突然碎裂1死3傷　調查發現可怕真相

位於印尼中爪哇省萬尤馬士斯縣林帕庫烏斯松樹林（Limpakuwus）、名為The Geong的玻璃橋10月25日發生嚴重意外，橋上的玻璃突然破裂，1死3傷。警方26日稱它未經安全測試。警方公布初步調查結果，揭露意外的可怕真相。



The Geong位於印尼中爪哇省林帕庫烏斯松樹林內，4月才落成啟用，甚受遊客歡迎。

事發時有11人站在橋上。玻璃橋面碎裂時，走在上方的2名遊客隨即墜落10米下的地面，1人受輕傷，但另1人不幸身亡。橋上另外還有2人及時抓住橋身，在其他遊人幫助下爬回橋上，僅受輕傷。

有現場工人指，早上約10時聽到玻璃碎裂的聲音。

事發後有2名受害人跌到地下，其中一人死亡，另一人輕傷。

另有2名受害人成功抓住玻璃橋的框架，免於跌到地上。網絡上流傳現場人士協助他人爬回到橋上的影片。

印尼警方表示已取得閉路電視影片，展開調查，並已查問12名相關人士。

警方代表26日稱，玻璃橋建成約11個月，初步調查顯示這座橋沒有經過相關部門的任何安全測試。

意外發生後，印尼政府部門發布初步調查結果，發現橋面的玻璃竟只薄薄的有1.2厘米，消息令網民為之憤怒，紛紛痛批建築商罔顧人命。

萬尤馬士斯縣警察刑事調查小組組長Agus Supriyadi表示，這座橋已經施工11個月，自上個開齋節假期以來開始運作。他這座橋的形狀像一個T字，每邊長約15米，高15米，每塊玻璃板厚1.2厘米，長243厘米，寬118厘米。