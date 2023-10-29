Matthew Perry演美劇老友記一炮而紅壓力暴增　苦於酒精毒品成癮

風靡一眾劇迷的美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）傳出令人傷心的消息。飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）被發現在家中按摩浴缸溺斃。他生前曾談及對成名的渴望以及它帶來的壓力。



1969年8月19日生在美國麻省（Massachusetts）威廉斯敦（Williamstown）的Matthew Perry，是在加拿大渥太華（Ottawa）長大，小時與加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）是在同一間小學就讀。

Matthew Perry曾在一個清談節目中自爆，他在5年級時動手打過杜魯多。原因是他和另一位朋友非常妒忌杜魯多的運動才華。

這位後來成為明星的男生與總理之子杜魯多不止份屬同學，也是家庭朋友。Matthew Perry的媽媽蘇珊．佩里（Suzanne Perry）是杜魯多之父老杜魯多（Pierre Elliott Trudeau）的新聞秘書長。

杜魯多身份特殊，身邊卻沒有保安人員貼身保護。Matthew Perry並不認為這是他擊倒杜魯多的原因，他自言不是以此吹噓，也不是真的想打他，事實上他想將那件事變成鬧着玩。

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Matthew Perry告別童年後，成大後踏上成名之路，但1997年拍攝電影《傻愛成真》（Fools Rush In）片內有關水上噴射快艇的一幕時，他意外受傷，之後經常服食止痛藥，不幸演變成藥物成癮問題，他多年來也苦於酒精飲品成癮。

他在2022年出版的回憶錄《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》坦承前後出入戒毒所65次，花約900萬美元（約7,020萬港元）試圖戒癮。

他因吸毒多年導致結腸在2018年破裂，在接受手術後一連數月都得使用人工肛門排便。他在回憶錄中寫道：「經歷這麼多，我本該一命嗚呼了。」

《老友記》暌違17年推出特別篇《Friends: The Reunion》，2021年5月27日正式登場，多國劇迷激動不已，之後6位主角鏡頭前再敘舊。當天很多人看完《Friends: The Reunion》後，為當年「青靚白淨」的Matthew Perry變成臉部浮腫、口齒不清的大叔而感嘆，並猜測他的健康是否出現問題。

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當時51歲的他被發現講話與咬字有問題，網民議論紛紛。有人不禁聯想到他曾坦承過度沉迷酒精跟藥物，以及多次住進勒戒中心接受治療，以至他在《老友記》第3季到第6季的表現與之前的集數有分別。

《紐約郵報》娛樂版《Page Six》2022年10月28日稱，錄製節目當天，Matthew Perry其實見過牙醫，才會導致講話有些不順暢，並非健康亮起紅燈。

處境喜劇《老友記》（Friends）一直被劇迷封為經典。（《老友記》海報）

2004年由David Wild撰寫的《Friends...'Til the End》一書曾記下他這麼說：「我24歲加入這個劇集，等到劇集結束我將34歲。這是一個人人生很重要的幾年，而我的這幾年全在公眾目光下度過……實在很不容易」。

「一開始，你會有一波『我很出名，這是我一輩子夢寐以求』的想法。但接下來你又會進入隱士階段，心中只有着『我真希望大家別再盯着我看了』的念頭。」

「最終，你希望自己可走過這一切，找到讓你腳踏實地的東西，例如你的家庭和好朋友。」

《老友記》的主角1998年3月25日來到英國倫敦Channel 4 Television Centre。飾演Monica的翠妮葛絲、飾演Joey的Matt LeBlanc、飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）、飾演Ross的David Schwimmer、飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓一同合照，這照片應喚起不少劇迷的美好回憶。（Getty）

現時更多年輕人認識他是因其主演2009年上映的電影《回到17歲》（17 Again）。

他2006年開始主演NBC的劇情連續劇《日落大道60號攝影棚》（Studio 60 on the Sunset Strip）。它2007年5月14日停播。

除了《老友記》與《日落大道60號攝影棚》，他也曾演在電影演出，作品包括《傻愛成真》（Fools Rush In）和《殺手不眨眼》（The Whole Nine Yards）。

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