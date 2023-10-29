Friends｜經典美劇老友記男角Matthew Perry被發現溺斃於家中浴缸

美媒TMZ稱，在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）家中遇溺身亡，終年54歲。

報道稱他是被發現在其位於洛杉磯的家中溺斃，被發現陳屍浴缸。TMZ稱他當天早上曾做運動。

消息人士稱，他生前打了兩小時的皮克球（pickleball），然後着助理為他跑腿。助理在約2小時後回來，發現Matthew Perry無知覺，於是致電報警。

TMZ引述執法部門消息稱，他的遺體在按摩浴缸內，警員沒在現場發現藥物。

消息人士告訴TMZ，事件不涉及謀殺。消息人士同時稱，救護員是接獲有人報告稱有人心臟驟停後到現場處理。

美國娛樂新聞網站「人物」（People）稱，Matthew Perry經理人未即時回覆People置評的要求。

Matthew Perry是生於美國威廉斯敦的美國男演員，以飾演美國著名實況喜劇《六人行》中的錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）而出名。他是獲得艾美獎提名的演員。

現時更多年輕人認識他是因為其主演2009年上映的電影《回到17歲》（17 Again）。

他2006年開始主演NBC的劇情連續劇《日落大道60號攝影棚》（英語：Studio 60 on the Sunset Strip），但在2007年5月14日停播。

《老友記》2002年奪得「第54屆艾美獎」最佳喜劇，6位主角：飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）、飾演Monica的翠妮葛絲（Courteney Cox）、飾演Phoebe的麗莎古杜（Lisa Kudrow）、飾演Joey的Matt LeBlanc、飾演Chandler的Matthew Perry以及飾演Ross的David Schwimmer一同領獎。（Getty）

六人重聚 昔日男神變了樣

經典喜劇《老友記》（Friends）暌違17年推出特別篇《Friends: The Reunion》，2021年5月27日正式登場，多國劇迷激動不已，之後6位主角再度敘舊，不少人高呼自己青春時期「煲劇」的回憶得以延續。

當天很多人看完《Friends: The Reunion》後，為當年「青靚白淨」的Matthew Perry變成臉部浮腫、口齒不清的大叔而感嘆，並猜測他的健康是否出現問題。

當時51歲的他被發現講話與咬字有問題，網民議論紛紛。有人不禁聯想到他曾坦承過度沉迷酒精跟藥物，以及多次住進勒戒中心接受治療，以至他在《老友記》第3季到第6季的表現與之前的集數有分別。

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當時《Friends: The Reunion》導演Ben Winston出言維護他，稱人們有時候真的很不友善，他真希望他們不要這樣。他強調說：「我熱愛和他一起工作，他是一個非常有趣的人。」

監製Kevin S. Bright當時接受《The Hollywood Reporter》訪問時也緩頰稱「看到Matthew本人就非常高興，他表現地一如往常，至於網友或觀眾想怎麼講，都隨他們高興，我覺得Matthew很正常，感覺比上次看到的時候，變得更堅強了。」

《紐約郵報》娛樂版《Page Six》2022年10月28日，錄製節目當天，Matthew Perry其實看了牙醫，才會導致講話有些不順，並非健康亮起紅燈。

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同場加映：老友記︱25周年特別篇巨星雲集 Ross自爆現實中曾戀上Rachel？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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