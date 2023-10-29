美劇老友記男角Matthew Perry逝世　昔日團隊悼：他是真正的禮物

被一眾劇迷奉為經典的美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）傳出令人傷心的清息。飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）被發現在家中按摩浴缸溺斃身亡。他的死訊公開後，曾與他共事的攝製團隊留言悼念。

Friends官方社交媒體賬號也與製作該劇的華納電視一同發聲明：我們非常傷心得知Matthew Perry去世，他對我們所有人來說都是真正的禮物。我們向他的親友、影迷們獻上關懷。

在經典美劇《老友記》（Friends，又譯六人行）飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）的死訊公開後，曾與他共事的攝製團隊留言悼念。

華納電視另外對Hollywood Reporter發表聲明，盛讚他是一個極具才華的演員，也在華納電視集團的家庭中是不可磨滅的存在，他的喜劇才華打動全世界人們，他留下的作品也會永遠在許多人的心中，這真是令人心碎的一天。

除了《Friends》，Matthew Perry於2006年開始主演NBC的劇情連續劇《日落大道60號攝影棚》（Studio 60 on the Sunset Strip）也是也華納電視製作。它2007年5月14日停播。

處境喜劇《老友記》（Friends）一直被劇迷封為經典。（《老友記》海報）

報道稱他是被發現在其位於洛杉磯的住所溺斃，被發現陳屍浴缸。TMZ稱他當天早上曾做運動。

消息人士稱，他早上打了2小時的皮克球（pickleball）回來，然後着助理為他跑腿。助理約2小時後回來，發現Matthew Perry無知覺，於是報警。

TMZ引述執法部門消息稱，他的遺體在按摩浴缸內，警員沒在現場發現藥物。

消息人士告訴TMZ，事件不涉及謀殺。消息人士同時稱，救護員是接獲有人心臟驟停的報案後到現場處理。

美國娛樂新聞網站「人物」（People）稱，Matthew Perry經理人未即時回覆People置評的要求。

Matthew Perry是生於美國威廉斯敦的美國男演員，以飾演美國著名實況喜劇《六人行》中的錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）一炮而紅。他也是獲得艾美獎提名的演員。

現時更多年輕人認識他是因其主演2009年上映的電影《回到17歲》（17 Again）。

他2006年開始主演NBC的劇情連續劇《日落大道60號攝影棚》（Studio 60 on the Sunset Strip），但它2007年5月14日停播。

《老友記》的主角1998年3月25日來到英國倫敦Channel 4 Television Centre。飾演Monica的翠妮葛絲、飾演Joey的Matt LeBlanc、飾演錢德・賓（Chandler Bing，或譯錢德勒）的Matthew Perry（又譯馬修派瑞）、飾演Ross的David Schwimmer、飾演Rachel的珍妮花安妮斯頓一同合照，這照片應喚起不少劇迷的美好回憶。（Getty）

相關圖輯：回看Matthew Perry昔日靚樣，以及其他角色的年輕靚相，請點擊放大觀看👇👇👇

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