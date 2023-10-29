王毅晤美國工商界代表：訪美主線是重返峇厘島　通往三藩市

中國外交部長王毅10月28日在華盛頓同美國工商業等各界代表座談，他談到這次訪問美國的主線就是「重返峇厘島」，「通往舊金山（即三藩市）」。中國國家主席習近平2022年11月曾在印尼峇厘島會晤，兩人也有望於2023年11月在美國三藩市見面。



新華社報道，王毅在座談上介紹這次訪美的背景和中美溝通情況，表示這次訪問的主線就是「重返峇厘島」，「通往舊金山（即三藩市）」，中方願同美方一道，將兩國元首重要共識真正落到實處，體現在具體行動中，擴大雙邊關係積極議程，減少消極議程，在此基礎上排除干擾，克服障礙，為實現兩國元首三藩市會晤而共同努力。

王毅表示中國對外開放的大門愈開愈大，營商環境持續改善，創新水平日益提升，習近平在第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇上宣布一系列重大舉措，為推進國際合作，加強中美經貿往來帶來重要利好。

中國外交部長王毅2023年10月28日在華盛頓同美國工商業等各界代表座談（中國外交部）

他稱中方讚賞美國工商界克服中美關係跌宕起伏困難，堅持致力於促進中美友好，中美互利合作的動力依然強勁，基礎依然深厚，空間依然廣闊，希望大家抓住中國高質量發展和高水平開放新機遇，發揮經貿合作壓艙石作用，培育兩國友好的民意和社會基礎，為中美關係改善發展作出新的貢獻。

與會代表表示美中逐步恢復各層級對話交往令人深受鼓舞，雙方利益緊密融合，強勁的美中關係對兩國各自成功至關重要，美國工商界重視中國向高質量發展轉型，對中國市場充滿信心，支持兩國政府採取有效措施，便利人員往來，期待拓展雙方經貿、科技、創新、應對氣變合作，給兩國人民帶來更多福祉。

報道指，王毅還介紹中國經濟發展前景以及在市場準入、知識產權保護等領域採取的積極舉措。