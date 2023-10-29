特朗普：若再任總統　第一天就恢復旅行禁令

美國前總統特朗普（Donald Trump）說，如果自己再次當選總統，將重新實施主要針對伊斯蘭教國家的旅行禁令。



法媒報道，特朗普10月28日出席猶太共和黨人聯盟（Republican Jewish Coalition）年度峰會，其間發表上述言論。他還對與會者說：「我們將把激進的伊斯蘭恐怖份子趕出我們的國家。」

特朗普上台後不久，於2017年頒布一系列有關外國人入境美國的行政命令。最初的第13769號行政命令，以防止恐怖份子名義，嚴格限制伊朗、伊拉克、利比亞、索馬里、蘇丹、敘利亞和也門公民入境美國。

這旅行禁令遭到抗議和法律挑戰後，特朗普政府在後來頒布的第13780行政命令中做了一些入境條件的調整，並將伊拉克禁令刪除。之後的行政命令又有過改動，並在名單中加入乍得、朝鮮、委內瑞拉、厄立特里亞、吉爾吉斯、緬甸、尼日利亞、蘇丹、坦桑尼亞。

由於禁令覆蓋多個伊斯蘭教國家，特朗普旅行禁令（Trump travel ban）有時也被稱為穆斯林禁令。

2020年大選後，特朗普敗選下台，來自民主黨的總統拜登（Joe Biden）甫一就任便簽署行政命令，廢除特朗普的旅行禁令。

2023年10月18日，美國前總統特朗普（Donald Trump）再就其財產欺詐案，在紐約曼哈頓出庭應訊。（Reuters）

在28日的演講中，特朗普承諾，如果自己再次坐上總統之位，「第一天，我就會恢復旅行禁令」。

特朗普同時表明，將堅定不移地支持以色列對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的軍事行動，「以前所未有的方式捍衛我們的朋友和盟友以色列」。

他還說，以巴衝突是「文明與野蠻、正直與墮落、善與惡之間的鬥爭」。

以巴衝突愈演愈烈，美國在衝突10月初爆發後立即表示力挺以色列，強調以色列的自衛權。

法媒指出，對以色列的支持，對美國兩黨來說都是一個大問題，也是外交政策中少有的，在選票方面很重要的例子之一，這在一定程度上緣於美國猶太選民眾多。

除了特朗普以外，共和黨其他幾位總統提名候選人28日也出席活動，前副總統彭斯（Mike Pence）還在發言期間宣布暫停自己的競選活動。

一眾候選人都在活動上對以巴問題表態。佛羅里達州（Florida）州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）說，哈馬斯10月7日對以色列的襲擊，是「自大屠殺以來對猶太人最致命的襲擊」。

參議員斯科特（Tim Scott）針對美國大學校園中不斷抬頭的反猶主義表明，「需要文化化療來對抗這種癌症」。他建議，「任何持有簽證、呼籲種族滅絕的學生，都應被驅逐出境」。

美國前駐聯合國大使黑利（Nikki Haley） 說，如果她當總統，她會「改變反猶主義的聯邦官方定義，把否認以色列生存權包括在內」，並剝奪不反對反猶主義的大學的稅務減免。

她說：「大學校園允許言論自由，但不能隨意傳播支持恐怖主義的仇恨。聯邦法律要求學校打擊反猶主義。我們將賦予這項法律強制力。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

