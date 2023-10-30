印度「耶和華見證人」祈禱會連環爆炸　至少兩死數十人傷

印度南部喀拉拉邦（Kerala）10月29日一場祈禱會發生連環爆炸案，造成至少2死、數十人傷。傷者中有17人留醫深切治療部，當中5人命危。警方表示，一名自稱是「耶和華見證人」（Jehovah's Witnesses）前成員的男子，在該組織舉行的活動上，引爆土製炸彈而被捕。



該場為期三天的活動由「耶和華見證人」舉辦，在該邦沿海城市科欽（Kochi）東北方約10公里的札姆拉會議中心舉行，有超過2,000人報名參加。據指出，爆炸發生在祈禱結束後幾秒鐘，第一次爆炸發生在大廳中間，幾秒鐘後大廳兩側同時發生了兩次爆炸。

自稱前成員疑犯被捕

48歲疑犯馬丁（Dominic Martin）在Facebook上發布了一段視頻，聲稱對此次襲擊負責，並於中午後不久到警察局自首。但警方表示，仍在試圖確定其陳述的真實性，目前無法確認他是否涉及此案，調查正在進行中。「耶和華見證人」地區發言人表示，馬丁不是該組織的註冊成員。

馬丁在一段近6分鐘的Facebook影片中稱，為事件承擔全部責任，製作這段影片是為解釋原因。他表示，認為耶和華見證人的教義「反民族主義」，他6年前曾試圖與該組織討論，曾期望改變對方觀點。

喀拉拉邦警方表示，初步調查顯示，事件涉及簡易爆炸裝置。一個由20人組成的特別小組正在調查，當局將在30日上午的提供更多資訊。

據指出，「耶和華見證人」在印度擁有約6萬名信眾。