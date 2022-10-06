印度家庭看電視期間電視突然爆炸　少年被無數碎片刺中慘死

印度北方邦發生一起恐怖意外，一名16歲少年在家看電視時，電視竟突然發生爆炸，他全身多處被電視機碎片刺中，送醫搶救不治。爆炸威力還導致牆壁倒塌，以及另外3人受傷。



根據《新德里電視台》，北方邦加濟阿巴德（Ghaziabad）16歲少年奧門德拉（Omendra）因家中LED電視爆炸而死，警方說明，他的臉部、頸部和胸部遭細小的碎片擊中，傷勢嚴重，送醫搶救仍不幸身亡。

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當時房間內還有他的母親、大嫂和友人卡蘭（Karan），3人都因爆炸受傷，母親和卡蘭仍在治療。在另一間房間的家屬莫妮卡（Monica）提到：「爆炸非常強烈，整棟房子都在搖，部分牆壁倒塌。」

死者鄰居維尼塔（Vinita）當時聽見一聲巨響：「我以為是有鋼瓶（cylinder）爆炸，我們都跑出去，看到有煙從鄰居家冒出。」

加濟阿巴德警官辛格（Gyanendra Singh）表示，這起事件造成4人受傷，包括2名婦女及2名少年，其中1名少年不幸死亡，初步調查顯示是牆壁上的LED爆炸導致。

A 16-year-old teen died after an LED TV exploded at his house in Uttar Pradesh's Ghaziabad. His mother, sister-in-law and a friend were injured. pic.twitter.com/hnhMa4KOdA — Ahmed Khabeer احمد خبیر (@AhmedKhabeer_) October 4, 2022

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