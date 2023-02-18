28歲印度男「娶氣球為妻」晚晚親密交流　曾因「前度爆炸」辦喪禮

28歲印度男子馬宗達（Aakash Majumdar）透露，他因對有生命的物體毫無興趣，所以對氣球產生奇妙的感覺，甚至熱愛與氣球同床共枕，並認為雙方存在深厚的情感。



最離譜的是，他曾因氣球爆炸為其舉辦喪禮，後來還向氣球求婚：「我們的愛如此强烈，我不能沒有它！」

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根據外媒《鏡報》報道，這起事件發生在印度，馬宗達受訪時表示，由於有戀物癖，他發現自己被氣球吸引，也非常享受日常生活中與氣球親密交流，如果「愛人」氣球不小心爆炸了，他還會難過好幾天。

馬宗達指出：「氣球的存在給我帶來溫暖，就像戀愛時想花很多時間陪伴對方，並接受對方所有的缺點。」

報道中還提到，馬宗達醒來時都會親吻「睡」在身旁的氣球，也會帶著氣球出門購物和散步，他認為自己能夠透過夢境與心電感應和氣球交談，而氣球也該享有自由和權利。

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馬宗達補充，因對氣球的熱愛，他的生活變得更加美好，所以他決定把氣球娶回家，「我如此愛它，我們會像夫妻般分享每個想法、感受和情感」。

馬宗達也強調，由於氣球非常脆弱，因此他會格外細心照顧它們，避免在相處過程中發生意外，不幸的是，生活中的尖銳物體、溫度等對氣球來說是無法避開的危險，所以他會在氣球爆炸後，妥善的「安葬」它們。馬宗達悲痛的說：「當氣球突然死亡時，我試圖重新充氣使它們復活」、「如果我做不到，我會給它們1個葬禮，給它們挖土、用土覆蓋。」

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