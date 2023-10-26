美媒質疑以色列指控：致加沙醫院遭炸「很可能不是」巴方炮火導致

造成人員嚴重傷亡的加沙地帶阿赫利阿拉伯醫院（al-Ahli Arab Hospital）爆炸已發生一週，各方關於此事件的調查結果仍充滿爭議，而在這一本輪巴以衝突中重點「輿論戰場」上，美國媒體和積極為以色列背書的美國政府出現了分歧。



一段近日被廣泛傳播的影片顯示，一枚「火箭彈」劃過加沙地帶黑暗的天空，在空中發生爆炸，幾秒後，地面又發生了一次爆炸。這成了以色列將醫院爆炸歸咎於巴勒斯坦武裝組織的關鍵證據。



然而，美國《紐約時報》（New York Times）10月24日發布了一份報告，稱這段影片實際「並未揭示發生了什麼」，「火箭彈」在空中發生爆炸的地方距離醫院至少有2英里（約3.2公里），很可能不是造成醫院爆炸的原因，並且該「火箭彈」發射自以色列，並非來自加沙。



本文獲《觀察者網》授權轉載，撰文：嚴珊珊



《紐約時報》還指出，以色列國防軍稱這件悲劇是巴勒斯坦聖戰運動（Palestinian Islamic Jihad）向以色列發射的火箭彈發生故障而造成的，但影片中那枚空中爆炸的「火箭彈」發射時間比巴勒斯坦方面發射一連串火箭彈的時間要晚，巴方最後一枚火箭彈與醫院爆炸之間相隔超過25秒。

對此，美國國家情報總監辦公室（ODNI）一名發言人表示，《紐約時報》和美國情報機構對這段影片有不同的解讀。

當地時間10月17日晚，加沙地帶加沙城的阿赫利阿拉伯醫院遭到襲擊，控制加沙地帶的巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）最初估計死亡人數為500人，後來降至471人，西方情報機構則認為死亡人數更少，但目前尚未得到證實。

悲劇發生一週後，許多問題仍然存在。以色列與巴勒斯坦武裝組織互相指責對方發動攻擊。

以色列和美國官員均稱是巴勒斯坦方面發射的一枚火箭彈在空中發生故障，墜落在地面，在醫院引發了致命的爆炸。以色列國防軍在闡述這一觀點時，三次在X平台（原稱Twitter）引用了半島電視台（Al Jazeera）拍攝的一段影片。

以色列軍方稱，這段影片中移動的空中物體是一枚「瞄準以色列的火箭彈」，並稱其「發射失敗並爆炸」後，緊接着阿赫利阿拉伯醫院就發生爆炸。以色列軍方發言人在10月18日和19日接受英國廣播公司（BBC）採訪時也稱，影片中的這枚火箭彈就是導致醫院爆炸的失靈火箭彈。

多間外媒也播放了這段影片，其中一些媒體將這段錄像作為巴勒斯坦火箭彈擊中醫院的證據。

但《紐約時報》通過仔細對比得出結論：影片中的這枚「火箭彈」從未接近過醫院。

為了分析這枚「火箭彈」在空中爆炸的位置，《紐約時報》將半島電視台的影片與同時記錄下相關畫面的其他5段影片進行了同步對比，這些影片拍攝自不同的方向。

通過以色列電視十二台（Channel 12）的影片和特拉維夫一個閉路電視的監控片段，再加上半島電視台的畫面，《紐約時報》利用衛星地圖對這枚火箭彈的發射地進行三角定位，框出了「火箭彈」發射的位置和在空中發生爆炸的地點。

《紐約時報》稱其確定這枚「火箭彈」是在醫院爆炸前不久從以色列南部納哈勒奧茲（Nahal Oz）附近向加沙地帶發射的，似乎是在以色列和加沙邊界地帶上空爆炸，可能還沒有越過邊界進入加沙地帶，距離醫院至少有2英里（約3.2公里）。

報道還提到，上述結論與此前一些研究此事件的人員在X平台賬號發布的結論相吻合。

此外，影片顯示，從當地時間10月17日18時59分開始，巴勒斯坦方面在阿赫利阿拉伯醫院西南和西北方向的兩個位置發射了一連串火箭彈，這些火箭彈的火光在夜空中清晰可見，它們飛向以色列，在這一連串火箭彈中，最後一枚的發射時間與醫院爆炸時間相隔超過25秒。

《紐約時報》稱無法獨立確定從以色列發射的這枚在空中爆炸的彈藥的類型，但其是從一個擁有「鐵穹」（Iron Dome）反火箭彈系統的地區發射的。以色列軍方稱，他們沒有向加沙地帶發射「鐵穹」攔截導彈（不過，《紐約時報》推測彈藥在空中爆炸時也未進入加沙），以色列軍方還稱，「鐵穹」系統沒有在事發時間和地點發射攔截導彈。

當被問及《紐約時報》的調查結果時，美國國家情報總監辦公室（ODNI）的一名發言人表示，《紐約時報》和美國情報機構對這段影片有不同的解讀。

儘管《紐約時報》強調這份調查結果並未揭示誰該為爆炸負責，並「求生欲滿分」地寫道以色列和美國情報機構的說法仍「算是合理」，但直言這份報告確實「對以色列官員用來闡述自己觀點的最廣泛流傳的一份證據提出了質疑，並使他們直截了當的說法變得複雜」。

就在當天（美國東部時間24日）早些時候，美國情報官員稱，情報機構評估稱，影片顯示，從加沙地帶發射的巴勒斯坦方面的火箭彈在墜入醫院地面之前發生了「災難性的發動機故障」。一名美國官員稱，美國當局不能排除新訊息曝光會改變他們的評估，但美國情報官員「高度確信」這宗襲擊事件是由巴勒斯坦方面發射的一枚在飛行途中解體的火箭彈所造成，而不是以色列方面所為。

以巴戰爭：圖為加沙地帶阿赫利阿拉伯醫院（al-Ahli Arab Hospital）衛星影像，攝於10月18日。（Reuters）

《紐約時報》早些時候和美國全國廣播公司（NBC）等美媒也援引匿名美國官員報道了美方的情報評估結果，官員們稱，死亡人數和受傷人數仍不確定，而醫院幾乎沒有受損，建築物也沒有倒塌。這些官員告訴《紐約時報》，情報評估是基於以色列截獲的巴勒斯坦組織消息、公開影片、以色列提供的通訊攔截內容以及爆炸及其後果的圖像等。

這宗爆炸事件發生後，巴勒斯坦外交部發表聲明稱：「以色列戰機襲擊加沙地帶的阿赫利阿拉伯醫院，犯下戰爭罪和反人類罪。」

哈馬斯表示：「以色列軍隊對加沙地帶阿赫利阿拉伯醫院的襲擊是種族滅絕行為。」

世界衛生組織（WHO）也發表聲明，對「阿赫利阿拉伯醫院遭襲」表示強烈譴責。

值得一提的是，雖然以方一直拿半島電視台的錄像片段作為指控巴勒斯坦方面的證據，但半島電視台10月18日就發文對以方在醫院爆炸事件後的說法提出了質疑。此類舉動惹惱了以色列。據《以色列時報》10月20日報道，以色列政府已經通過緊急條例，如果它認為外國新聞頻道正在損害國家安全，將允許在緊急狀態下將其臨時關停，比如目前與哈馬斯的戰爭。以媒稱，這些規定意在關停半島電視台新聞頻道。