以巴衝突｜哈馬斯發布人質短片　內塔尼亞胡斥「殘酷的心理宣傳」

巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）10月30日發布了一段視頻，片中顯示三名被扣押為人質的以色列婦女，當中一人斥責以色列總理內塔尼亞胡（Bejamin Netanyahu ），要求以色列以巴勒斯坦囚犯交換她們獲釋，並指責他未能阻止哈馬斯10月7日的襲擊。以色列當局表示，這三名婦女分別為Daniel Aloni、Rimon Kirsht和 Yelena Trupanob。



該段約長76秒的短片中，其中一名女人質用希伯來語說話，表現激逐漸動，開始大喊大叫，最後幾乎尖叫起來，而坐在她兩側的另外兩個人保持沉默。

內塔尼亞胡譴責哈馬斯，指該段影片是「殘酷的心理宣傳」，並指責該組織犯有戰爭罪，等同於伊斯蘭國（ISIS）。他強調，以色列當局的心與人質同在，政府正在盡一切努力，將所有被綁架和失蹤人士帶回家。面對國內對人質問題的壓力升高，國防部長加蘭特（ Yoav Gallant）指責，哈馬斯在人質的命運上玩「心理遊戲」。

路透社報道，隨著以軍加大在加沙地帶的攻擊行動，哈馬斯被認為正在利用各種心理戰，來製造分裂並削弱以色列人的士氣。而其所扣押的約240名人質，被用於作為談判資源。