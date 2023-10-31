以巴衝突｜翟雋晤約旦副首相　憂加沙局勢不斷惡化

中國政府中東問題特使翟雋10月30日訪問約旦，會見約旦副首相兼外交大臣薩法迪（Ayman Safadi），就中約關係和當前巴以局勢交換意見。翟雋表示，當前加沙局勢不斷惡化，人道危機嚴重，中方對此深表擔憂。國際社會特別是聯合國安理會應當行動起來，採取實際措施，推動盡快停火止戰。同時要著眼長遠，為在「兩國方案」和「土地換和平」基礎上重啟中東和平進程創造條件。



翟雋表示，日前約旦代表阿拉伯國家在聯大緊急特別會議上提交的有關決議草案獲得高票通過，反映了國際社會特別是廣大阿拉伯、伊斯蘭國家要求停火止戰的強烈呼聲。中方作為決議草案共提國，高度讚賞並支持約旦在此關鍵時刻發揮重要和獨特作用。

薩法迪表示，巴以衝突為加沙帶來巨大破壞，嚴重衝擊區域安全穩定。 以色列對加沙平民的集體懲罰只會為地區帶來更多動盪風險。以巴衝突根源在巴勒斯坦人民的民族合法權利被剝奪，唯有正確全面掌握巴問題歷史經緯，才能找到政治解決此問題的出路。約方讚賞中方在聯合國及安理會等場合秉持公正立場，感謝中方參與共提並投票支持約旦在聯大提交的巴以衝突決議草案，願同中方保持溝通協調，推動巴以局勢緩和。