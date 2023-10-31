以巴衝突｜以色列：在音樂節被擄德國女人質已亡

以色列政府10月30日表示，10月7日在音樂節上被巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）劫持的23歲德國籍女人質夏妮（Shani Louk）已經死亡。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，夏妮死亡的消息令人震驚，哈馬斯的責任必須被追究。



路透社報道，以色列總統赫爾佐格（Isaac Herzog）當日向德國《圖片報》說：「我非常遺憾地告訴大家，我們剛收到消息，夏妮已被證實遇害身亡。」哈馬斯並未對此作出回應。

夏妮的家屬表示，當局發現了屍體殘骸，與夏妮的DNA匹配。另據德國廣播公司RTL報道，夏妮的家人最初認為她還活著，只是在音樂節上被擄走時受了傷，但現在他們認為，她可能在擄走的同一天便已遇害，死因或是頭部中彈。

夏妮的母親盧克（Ricarda Louk）說：「至少她沒有受苦。」

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根據《每日郵報》報道，哈馬斯7日進攻以色列，除了綁架士兵外，還在擄走了大量無辜平民。德國女刺青師夏妮當時正在以色列參加一個和平音樂節，但恐怖分子突然闖入並綁架大量平民。事後一則影片流出，一名近乎全裸、估計已死的女子，被放在一輛卡車的車斗，遭哈馬斯拖行遊街。家人從小腿上的特殊刺青，認出為夏妮。

據先前報道，哈馬斯在7日的突擊中，共造成1,400人死亡，其中大部份是平民。哈馬斯並擄走了多國人質，其中包括一名中以混血兒Noa Argamani。