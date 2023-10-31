非洲四國涉違反《非洲成長與機會法》標準　美國擬取消受益國地位

美國總統拜登（Biden）有意終止四個非洲國家的《非洲成長與機會法》（AGOA）貿易計畫。



路透社報道，拜登星期一（10月30日）在寫給眾議院議長邁克・約翰遜（Mike Johnson）的信中說：「儘管美國非常努力的與中非共和國（Central African Republic）、加蓬（Gabon）、尼日爾（Niger）、烏干達（Uganda）密切協調，但這四個國家依然無法化解美國對它們違反AGOA資格標準的擔憂。」

拜登說，他採取這一步驟是因為中非共和國和烏干達「嚴重侵犯」國際公認的人權。 他也指尼日爾和加蓬未能在保護政治多元化和法治方面建立或持續取得進展。

拜登說，他打算從2024年1月1日起，終止這四國在《非洲增長與機會法》計畫下的撒哈拉以南國家受益國地位。

拜登將持續評估加蓬、尼日爾、烏干達和中非共和國是否符合這項計畫的資格。

美國《非洲成長與機會法》（U.S. African Growth and Opportunity Act，簡稱AGOA）在2000年啟動，讓符合資格的非洲國家產品免稅進入美國市場。 AGOA將於2025年9月到期，是否延長以及延長多久的討論已在進行中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

