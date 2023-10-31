以色列代表公開展示「斬首影片」　泰國抗議：沒有應有尊重

日前，以色列常駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）在聯合國大會上，公開展示了一段據稱是「哈馬斯斬首泰國工人」的影片，引發泰國方面強烈不滿。據《曼谷郵報》等泰媒報道，泰國外交部10月29日發表聲明，批評埃丹的行為「沒有給予死者及其家屬應有的尊重」。泰國首相也指責以方「不應火上澆油」。



泰國外交部在聲明中表示，最近一段影片在聯合國大會公開播放，顯示了一名據稱是泰國公民的受害者被非人道地殺害。「這一可怕的暴行不僅激怒了泰國人，也激怒了全世界人民。」

聲明寫道：「外交部並不贊成展示此類影片，因為這沒有給予死者及其家屬應有的尊重和充分考慮。」

泰國外交部譴責殺害無辜平民的行為，並呼籲哈馬斯立即釋放所有被扣押人質。聲明稱，截至10月28日，新一輪巴以衝突已導致32名泰國公民喪生、19人受傷，另有19人被綁架。

《曼谷郵報》稱，聲明所指是以色列常駐聯合國代表埃丹10月26日在聯合國第十屆緊急特別會議續會上公開播放影片的行為，其中一段影片據稱展示了「一名泰國工人被哈馬斯斬首」。

此前，泰國外交部發言人曾就此事回應稱，泰國駐聯合國官員正在就有關影片展開調查，並將與聯合國方面進行討論。該發言人表示，此事件「很微妙」，因為有關傷者、死者和被綁架者的照片和訊息必須保密。

泰國首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）同樣指出，政府正在收集相關影片的實時訊息，此類影片不應該向公眾展示。他表示：「這是不合適的。戰爭是殘酷的，最好不要火上澆油。泰國並不是衝突方，我們所要求的只是所有泰國人的安全以及所有人質被安全釋放。」

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關於被扣押的泰國人質，賽塔表示，他正在與相關方面進行談判，以確保人質安全，預計內閣部長不久後將前往中東地區討論人質問題。他再次呼籲所有在以色列的泰國工人立即回國，因為戰爭正在擴大，未來交通和疏散工作將受到阻礙。

應多國政府的請求，聯合國大會主席弗朗西斯（Dennis Francis）決定於10月26日召開第十屆緊急特別會議續會。

10月27日下午，聯大第十屆緊急特別會議以壓倒性的多數（120票贊成、14票反對、45票棄權）通過決議，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為，呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，從而促成停止敵對行動。因「決議中隻字未提哈馬斯」，以色列投了反對票，並拒絕執行決議內容。

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