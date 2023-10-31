以色列血洗加沙　死亡人數超一半是婦女兒童　人道何在？

以巴衝突進入第四周，以色列向加沙地帶發起地面行動來到第三天。地面，大批以軍坦克和士兵已突入加沙地帶，在多個地段與哈馬斯發生激烈交火；空中，以軍戰鬥機、無人機、直升機在加沙空中盤旋。按照半島電視台的說法，以軍還使用了白磷炸彈……加沙，白天黑夜，到處都是火光。

以軍顯然殺紅了眼，什麼都是目標。醫院是目標，聯合國機構是目標，婦女孩子都是目標……哈馬斯已經表示願與以就交換被扣押人員進行談判，但恐無法換來暫時停火。以色列和美國更是反對聯合國達成的停火決議……加沙的一幕一幕深深刺痛着人類的良知。



死亡人數超一半是婦女兒童 醫院成攻擊目標

以色列對加沙地帶一輪又一輪的進行猛烈轟炸，法新社發回的照片向世界展示出了當地時間10月30日早這片土地的樣貌：斷壁殘垣，寥無生氣。然而，如此殘忍的戰爭場景比比皆是。

根據巴勒斯坦衛生部10月30日發布的訊息，自10月7日以來，以色列對加沙的襲擊已造成至少8306人死亡，其中包括3457名兒童、2136名婦女和480名老人。福利組織救助兒童會」的統計顯示，本輪以巴衝突以來在加沙被殺害的兒童的數量，高於2019年以來每年在世界各地衝突中喪生的兒童總數。

除了以軍的直接炮火打擊外，多重因素威脅着加沙民眾的生命，加劇着這場人道主義災難。以色列從10月9日就封鎖了對於加沙的水、油以及電力供應。根據以色列《國土報》10月29日的分析，加沙地帶如今有至少5萬名孕婦和3萬名嬰兒在飲用含鹽或受污染的水。巴勒斯坦衛生部也在10月30日透露，水資源短缺正導致水傳播疾病和皮膚病的廣泛爆發。隨着以色列在10月27日發動地面進攻，又一重要資源遭到切斷：網絡通訊。民眾們不知道發生了什麼。同時，也可能就這樣被殺害，而無人得知。

在這樣的狀態下，加沙地帶民眾日益陷入絕望，公共秩序完全崩潰。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）10月29日表示，數以千計的加沙居民闖入了該機構的救援物資倉庫和配送中心，搶奪麪粉與「基本生存用品」。

更值得關注道的是，以軍也將醫院定為目標轟炸。巴勒斯坦紅新月會10月29日表示，以色列的空襲對加沙聖城醫院醫院「造成了廣泛的破壞，使居民和病人窒息」。 該組織聲明稱，收到以色列警告，要求立即撤離聖城醫院，該醫院將遭到轟炸。原本，以色列對於轟炸聖城醫院的威脅本就毫無根據。

該醫院院長對半島電視台表示，「醫院裏沒有警察，沒有軍隊，什麼都沒有。這裏只有數千名巴勒斯坦人，其中許多人失去了家園。」——「這是為什麼？沒人知道。」而且，撤離談何容易？據半島電視台介紹，目前至少有14,000人在醫院尋求庇護，許多病人正在那裏接受治療，其中一些因以色列之前的襲擊而受傷，有生命危險。世界衛生組織總幹事譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在社交媒體上表示，在不危及患者生命的情況下，完成撤離是「不可能的」。

以巴衝突，圖為2023年10月29日，以巴衝突持續之際，以色列軍方向巴勒斯坦加沙地帶內的聖城醫院的周圍投彈，人們在醫院內拍下的影片截圖。（紅新月會 via Reuters）

此外，土耳其-巴勒斯坦友誼醫院是加沙地帶唯一可以治療癌症的醫療中心，其院長10月30日表示，以色列對附近目標發動襲擊後，該醫院收到了「嚴重損壞」的報告，天花板、大門與窗戶都遭到破壞。

人道援助也受阻 持續的暴力只能加深仇恨

以色列短期內主動停止對加沙地帶軍事打擊的可能性微乎其微。而隨着以軍開始地面戰場，哈馬斯也以打巷戰，以遊擊的方式抗衡。這必將造成更多平民的死亡。

面對這場人道主義災難，國際社會必須提供足夠的支持，也要施加足夠的壓力。但10月27日，第十屆聯合國大會緊急特別會議就以巴相關決議草案進行投票，呼籲立即實行持久和持續的人道主義休戰，立即向整個加沙地帶平民提供基本物資和服務，保護平民及國際機構，呼籲撤銷以色列要求巴勒斯坦平民和聯合國工作人員以及人道主義和醫務工作者撤離加沙地帶加沙河以北所有地區並遷往加沙南部的命令，譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。

2023年10月29日，西班牙馬德里有示威者聲援巴勒斯坦，手持海報形容美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是罪犯。（Reuters）

雖最終以120票贊成、14票反對、45票棄權，同意票達到三分之二的多數票獲得通過。但美國、以色列等投票反對。以軍還在繼續對加沙地帶實施空襲和地面打擊。美聯社報道稱， 10月23日美國國防部已已向以色列派遣軍事顧問，其中包括精通城市戰的海軍陸戰隊中將詹姆斯·格林（James F. Glynn）。此前，美國向以色列派遣航母以及提供其他軍事支持。在10月29日拜登與內塔尼亞胡的通話中，拜登要求的也只是以色列擴大人道主義援助的流入，而絲毫未提停火。

從以色列的角度看，以色列希望儘快徹底消滅哈馬斯，達到讓巴勒斯坦人永遠不能再反抗的目的，同時也想借助美國之手來剷除伊朗等什葉派武裝。美國則是希望儘快穩定中東局勢，不能因為巴以衝突打亂美國的全球戰略佈局，所以美國選擇調派軍事力量幫助以色列。儘管各懷心思，但都是自私的算計，完全不顧生靈塗炭。

以巴衝突：圖為2023年10月29日從以色列一方看到以色列坦克在加沙走廊內行動。（Reuters）

10月30日，在加沙戰事緊張，人道主義災難令人如此揪心的情況下，白宮再一次做出了扎眼的舉動。 美國白宮國家安全委員會（NSC）發言人柯比（John Kirby）表示，隨着對更廣泛地區衝突的擔憂升級，美國正在努力向伊朗發出「強烈」威懾訊息。

加沙地帶的人道主義形勢進一步惡化，清醒的人都應該知道，持續的暴力並不是答案。以色列以武力消滅哈馬斯從而實現停火的方式，只能讓以巴之間的矛盾越積越深，只可能讓以巴之間的矛盾世世代代延續下去。