護照夾50元美鈔圖賄賂新加坡輔警　中國女判監四週

因未有簽證被拒登機，中國婦女拿出美鈔，企圖賄賂登機處的保安與輔警，要求對方允許自己上機，結果被判坐牢四週。



中國籍被告曾秀英（52歲，譯音）面對兩項抵觸防止貪污法令罪名，她在星期三（11月1日）承認其中一項，另一項交由法官下判時一併考慮。

根據案情，被告與一名中國男子（52歲）同遊，在2023年10月16日下午抵達樟宜機場第一航廈，準備在隔天凌晨轉機，前往荷蘭阿姆斯特丹。

轉機時間到，被告與友人在登機口接受安檢，但由於沒有合格簽證，兩人被拒進入登機處。航空公司評估後，拒絕讓兩人登機。負責巡邏和安檢的保安公司職員協助以華語向兩人解釋情況，並建議兩人到航空櫃枱諮詢。

被告企圖以50美元賄賂保安和輔警

然而，兩人卻一直在登機處徘徊，保安公司職員見狀便再上前解說。豈料，被告這時將手搭在他的肩膀上，然後從口袋裏掏出美鈔行賄，意圖讓對方協助自己登機。

保安公司職員當下拒絕被告的賄賂，並與櫃枱人員再三確認後，通知被告她不能登機。被告這時又拿出美鈔，再次企圖賄賂，但同樣遭拒絕。保安公司職員隨後離開現場。

不久後，一名女輔警上前，要查看被告的護照。被告將護照交出來，但在裏頭夾了幾張美鈔，並以華語請求對方幫助自己。輔警當下拒絕收錢，只接過被告的護照。

雖然女輔警不明白華語，但她通過被告的舉止意識到，被告當時是要賄賂自己，以便她和友人能順利登機。

被告事後因企圖賄賂保安公司職員和輔警而被逮捕。

調查顯示，被告當時向保安公司職員和輔警各自行賄至少50美元（約390港元）。被告在接受調查時也承認，她企圖賄賂兩人好讓自己登機。

法官最終判她坐牢四週。

本文獲《聯合早報》授權轉載

