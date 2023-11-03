聯合國專家小組促人道停火　稱加沙民眾面臨「種族滅絕嚴重風險」

聯合國專家11月2日呼籲在加沙實行人道主義停火，稱當地民眾面臨「種族滅絕的嚴重風險」。由聯合國七名專家組成的小組發聲明稱，相信巴勒斯坦人民正面臨種族滅絕的風險，他們要求人道主義停火，以確保援助到達最需要的人手中，並指「我們的時間不多了。」



聯合國專家表示，加沙局勢已達到災難性的臨界點，民眾面臨健康危機，食水、藥品、燃料和必需品匱乏。專家們還指出，以色列的盟友「負有責任，必須立即採取行動，防止其災難性的行動。」

其中一位專家阿古多（Pedro Arrojo Agudo）表示，加沙人民被剝奪了「最基本的生活要素」，並指所以使用「種族滅絕風險」一詞，是因為當前的攻擊並未區分平民，影響超過200萬人。

以色列駐日內瓦聯合國代表團稱，這些言論「令人遺憾和深感憂慮」，並指責哈馬斯造成了平民死亡。以色列代表稱，目前的戰爭是哈馬斯恐怖分子為以色列帶來的，他們在10月7日實施了一場大屠殺，殺害了1,400 人及綁架了243名人質。

在聯合國專家發出呼籲前，即將退休的聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫希伯（Craig Mokhiber），10月28日也致函聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk），稱「我們正親眼目睹一場種族滅絕發生，而我們所服務的組織似乎無力阻止」。

以色列對加沙地帶進行了近四週轟炸，加沙衞生部門稱，已造成至少9,000人死亡，其中大多數是婦女和兒童。