聯合國高級專員：「以色列領導人表明了意圖，這就是種族滅絕」

當地時間11月1日，聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任莫基貝爾（Craig Mokhiber）接受半島電視台採訪時稱，以色列在加沙地帶的軍事行動相當於「種族滅絕」。此前一天，莫基貝爾因不滿聯合國在巴以問題「失能」而選擇辭職，他寫給人權高專的一封四頁長信在社交媒體引發熱議。

「通常證明種族滅絕最困難的部分是『意圖』，因為必須存在全部或部分摧毀一個特定群體的『意圖』，」談及「種族滅絕」定義時，莫基貝爾告訴半島電視台記者。

莫基貝爾隨即表示，當前，「以色列領導人的意圖已經被非常明確地表達了出來，該國總理、總統、高級內閣部長和軍事領導人都公開陳述了這一點」。他說，以色列針對加沙地帶施行「種族滅絕」，已經「是一個非常容易提出的論述」，因為一切證據都「已被公開記錄」。

2023年11月1日，在以色列襲擊中受傷的巴勒斯坦男孩喬馬 (Ameer Joma) 坐在救護車裡，等待經拉法過境點送到埃及治療。（Reuters）

莫基貝爾認為，自此輪巴以衝突爆發後，「兩國解決方案」對巴勒斯坦人來說已經不再可行。他解釋說：「巴勒斯坦國在任何方面都不可能是一個可持續的、公正的或有任何可能性的國家，每個人都知道這一點。」

莫基貝爾還質疑聯合國為什麼沒有解決「巴勒斯坦人的基本人權」問題，而人權問題恰恰是聯合國在「世界各地任何其他情況下」所呼籲的。

綜合美媒介紹，莫基貝爾是一名專門研究國際人權法的律師，自1992年以來一直在聯合國工作，曾在巴勒斯坦、阿富汗和蘇丹等負責過高級人權顧問工作。在擔任聯合國人權事務高級專員紐約辦事處主任期間，他因在社交媒體上發表支持「抵制、撤資、制裁以色列」運動（BDS）、指責以色列實行種族隔離等言論，曾多次遭到親以色列團體的攻擊。

10月28日，莫基貝爾致信聯合國人權高專沃爾克·特克（Volker Turk），信件內容於31日下午被許多記者和學者公布在社交媒體X（原推特）上，引發廣泛關注。

莫基貝爾在社交媒體指責以色列「種族滅絕」。（X截圖）

信中，莫基貝爾對聯合國未能履行其職責阻止以色列對加沙地帶巴勒斯坦平民的種族滅絕而失望透頂，並指責美國、英國和歐洲大部分國家是以色列恐怖襲擊的「同謀」，而聯合國的關鍵部門屈服於美國和以色列的力量，放棄了自己的原則和國際法。他哀嘆道：「這是教科書式的種族滅絕案例。我們再次眼看着它發生，而我們所服務的組織似乎無力阻止這一切。」

然而，一名聯合國人權機構發言人回應稱，這份信件內容只是一名「退休人員」的個人觀點。他還暗示莫基貝爾的離職與聯合國對巴以問題的處理情況無關，「莫基貝爾於今年3月就已經向聯合國通報了他即將退休的消息，他的離職將於11月1日正式生效」。

另據英國《衛報》報道，自今年3月以來，莫基貝爾就因親以色列遊說團體的投訴，在聯合國內部受到審查。莫基貝爾則表示，他對所謂的內部審查並不知情，並指責「以色列遊說團體經常騷擾和抱怨那些公開指責以色列違法行為的聯合國官員」。

目前，此輪巴以衝突已造成雙方超1萬人死亡。以色列不顧國際社會的反對聲音，持續推進地面攻勢和猛烈空襲，導致加沙地帶人道主義危機日益加劇。

2023年11月1日，加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營遭空襲後成為廢墟，民眾自瓦礫中抬出屍體。（Reuters）

在莫基貝爾指控以色列實施「種族滅絕」之際，以色列分別於當地時間10月31日和11月1日兩次對加沙北部的賈巴利亞（Jabalia）難民營實施空襲。該難民營是加沙最大難民營，約有11.6萬名難民登記在冊。半島電視台援引加沙當地機構數據稱，兩次空襲共造成至少195人死亡、777人受傷，另有120人失蹤。

美國《華盛頓郵報》對比衛星圖像後發現，以色列空襲導致的破壞範圍達4645平方米，幾乎有一個足球場大小，造成賈巴利亞難民營周邊十幾座建築物倒塌或嚴重破壞。此外，衛星圖像和現場影像顯示，難民營出現至少五個不同的炸彈襲擊點，其中至少有一個彈坑直徑約為12米，「這表明其中一枚彈藥重約907千克」。

當地時間10月31日，一名美國有線電視新聞網（CNN）主持人在節目中質問以色列國防軍發言人，「明知很多無辜的平民，男人、女人和孩子可能會被殺害時……卻仍然繼續向那裏投下炸彈？」該發言人卻回答，「這就是戰爭的悲劇」。

本文轉載自觀察者網