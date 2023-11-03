澳洲總理明訪華　兩高官隨團　英媒：尋新途徑治中澳「舊傷」

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日起訪問中國，是7年來澳洲總理首次訪華。據澳媒3日指，阿爾巴尼斯此行會有外長、貿易部長隨團出訪，他會跟中國國家主席習近平見面，也會與中國國務院總理李強共進午餐。



澳洲廣播公司（ABC）3日報道，澳洲外長黃英賢（Penny Wong）與貿易部長法雷爾（Don Farrell）會與阿爾巴尼斯一同出訪。

阿爾巴尼斯會在11月4日晚上抵達上海，然後在5日出席中國國際進口博覽會（簡稱進博會），並參觀參與這次進博會的澳洲企業攤位。

習近平11月6日會在北京會見阿爾巴尼斯，全國人大委員長趙樂際也會跟這位澳洲總理見面。

11月7日，中國國務院總理李強會與阿爾巴尼斯舉行會晤，並共進午餐。

2023年9月6日，澳洲總理阿爾巴尼斯出席在印尼雅加達舉行的第43屆東盟峰會時面露笑容。（Pool via Reuters）

英媒：尋新途徑治舊傷

英國廣播公司（BBC）指，澳洲與中國都着眼於尋找新途徑去「治療舊傷」，此前中澳經歷一系列的棘手爭端，如兩國之間的互相指控、中國對澳洲商品的制裁，報道引述專家指，現在兩方都有了新的目標，並透過一系列的姿勢動作，為這次訪問鋪路。

澳中關係研究所（Australia-China Relations Institute）高級研究員柯林森（Elena Collinson）認為，中國官員會表達對推進兩國關係的意願，另一邊廂美國也會關注任何可能顯示澳洲對華立場軟化的迹象。

她認為若訪問行程順利，中澳之間的剩餘貿易壁壘都可能消除，但預計在此之外，不會有任何「重大宣布」。