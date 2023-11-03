中國是加沙衝突的贏家嗎？
加沙戰事越來越吃緊，關於大國關係的評論逐漸多了起來，針對中國的一些陳詞濫調再度泛起。2023年10月19日英國《經濟學人》文章的大標題是「只有美國能讓以色列和加沙避免更大的災難」（Only America can save Israel and Gaza from greater catastrophe），而小標題則是「伊朗、俄羅斯和中國是這場大災難的獲益者」 （Iran, Russia and China are profiting from the mayhem），大小標題形成顯明對比，中美孰優孰劣一目瞭然。
這是西方主流媒體在此輪加沙衝突上的基本立場。不僅僅是西方輿論這樣認為，近來中國社交媒體上亦有大量評論認為，中國是加沙衝突的受益者。中國輿論甚至學者也跟着起舞，實在令人難以置信。
總結國內外觀點，「中國或成為最大贏家」的觀點有兩個論點。一是中國可以借加沙大規模人道主義危機批評美國中東政策、雙重標準及其偽善，消弱美國的國際聲譽；二是加沙衝突或未來更大的中東危機能讓美國再度陷入中東，中國在印太的戰略壓力會大大減輕。這兩個論點具有極大的欺騙性，看起來簡單、合理，實際經不起任何推敲。
固然，中美互不認同對方的中東政策，但是這並不妨礙雙方有共同的中東政策目標。一個穩定、繁榮的中東是中美最根本的利益，雖然雙方追求目標的路徑不同。
此輪加沙衝突爆發以來，中美作為全球最重要的兩個大國，都在積極尋求減少人道主義災難、避免衝突外溢的辦法，兩國都展開了密集的外交，雙方之間亦有溝通和磋商，這是主流或矛盾的主要方面。儘管中美對對方的言行頗有微詞，但這充其量是次要矛盾、第二位。
若因此斷言中國不顧加沙大規模人道主義災難，樂於看美國笑話，借加沙人民和以色列人民的苦難增加批判美國的彈藥量，實在是沒有基本人性的思考方向。這是一種極端的思維方式，把高度複雜的中美關係兩極化，認為中美之間沒有任何共同利益，哪怕是在基本人道主義問題上，或者是在全球戰爭與和平的議題上。
美國注意力轉向中東，確實有可能減少美國投入印太的資源，減輕中國的戰略壓力。但是，中東的危機要足夠大，大到能消耗美國大量的精力，這才足以影響中美兩個大國的博弈。中東的危機又不能太大，不能讓中東陷入全面動盪。否則，中國作為中東最大貿易夥伴、石油最大的買家，中東大亂中國是最大的受害者。
同時，中東的危機還不能加劇中美對立，否則美國就會採取更敵視中國的政策，而不能減輕中國的壓力。如果中美因新危機把大國博弈蔓延到中東，對中國反而更不利，跟亞太地區相比，美國在中東的實力優勢更明顯。顯然，若要同時滿足這些條件，恐怕只能依賴上帝之手了。
實際上，中國是聯合國安理會五大理事國中唯一在中東沒有軍事基地、沒有駐軍的國家，中東危機的有無和大小，中國的影響力非常有限。現實中，絕大數情況下，中東危機不可能同時滿足上述條件，中國成為贏家的說法也是子烏虛有。
事實是，同其他大國一樣，每次中東危機中國都是受害者。1990年伊拉克入侵科威特，中國從兩國撤出勞工1萬人，佔中東中國勞工的75%，全球中國勞工的55%，直接經濟損失20億美元。2003年伊拉克戰後，2007年伊拉克開始重建時中國免除債務80億美元，其中大部分是之前的投資和貸款。2011年利比亞內戰爆發後，中國緊急撤僑，直接花費3億元人民幣，戰火中財產損失15億元人民幣，加上工程承包合同額188億美元，最終損失可能達200億美元。
此次加沙衝突，對中國而言也不是一個例外。中國公民的生命和財產同樣受到威脅，目前中國人死亡4人、受傷2人、失蹤2人，在以色列的3萬中國公民急需撤離，中國人運營的海法港、阿什杜德港、特拉維夫地鐵等大項目受不同程度影響。
國際油價已經從每桶80美元漲到90美元，中國目前每天約進口1000萬桶左右，每天因此要損失1億美元，這不是一個小數目。2022年中國石油對外依賴度70%，其中54%來自中東，也就說每3輛油車中就有一輛依賴中東石油。未來若衝突擴大，中國經濟遭受的損失會更大，中國在中東的直接經濟資產遠遠大於美國等其他大國。
每當全球發生大災難時，「中國或成為最大贏家」的論調就會應聲而起。這既是西方話語霸權的體現，也是多年來似是而非的觀點在中國暢通無阻的結果。這是非此即彼的簡單邏輯，也極端對立的世界觀，而現實世界卻是複雜、多元、相互依賴的，既有鬥爭、衝突和競爭，更有合作、互助和共贏。
中美雖然是戰略競爭對手，但是雙方仍然擁有諸多共同利益，在基本人性、人類同情心方面是相似的，在全球穩定、繁榮方面有着共同追求。這是一個高度相互複合依賴又充滿矛盾鬥爭的世界，絕對不是在所有問題上都是零和遊戲，美輸中不一定贏。
冷戰已經結束40多年，「兩個陣營」的邏輯無法解釋合理解釋中國的中東政策。加沙衝突不是大國博弈的產物，而是中東甚至人類的災難，既是美國的，也是中國的，這種事情不適合用中美大博弈的視角來解讀。
本文作者牛新春（Niu Xinchun），中國現代國際關係研究院中東所所長，本文原刊載於「中美聚焦」微信公眾號，圖片為編者所加。