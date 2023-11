中國是加沙衝突的贏家嗎？

加沙戰事越來越吃緊,關於大國關係的評論逐漸多了起來,針對中國的一些陳詞濫調再度泛起。2023年10月19日英國《經濟學人》文章的大標題是「只有美國能讓以色列和加沙避免更大的災難」(Only America can save Israel and Gaza from greater catastrophe),而小標題則是「伊朗、俄羅斯和中國是這場大災難的獲益者」 (Iran, Russia and China are profiting from the mayhem),大小標題形成顯明對比,中美孰優孰劣一目瞭然。

這是西方主流媒體在此輪加沙衝突上的基本立場。不僅僅是西方輿論這樣認為,近來中國社交媒體上亦有大量評論認為,中國是加沙衝突的受益者。中國輿論甚至學者也跟着起舞,實在令人難以置信。

總結國內外觀點,「中國或成為最大贏家」的觀點有兩個論點。一是中國可以借加沙大規模人道主義危機批評美國中東政策、雙重標準及其偽善,消弱美國的國際聲譽;二是加沙衝突或未來更大的中東危機能讓美國再度陷入中東,中國在印太的戰略壓力會大大減輕。這兩個論點具有極大的欺騙性,看起來簡單、合理,實際經不起任何推敲。

以巴衝突:2023年11月2日,一架以色列軍用直升機飛越以北與黎巴嫩邊境附近的上空。(Reuters)

固然,中美互不認同對方的中東政策,但是這並不妨礙雙方有共同的中東政策目標。一個穩定、繁榮的中東是中美最根本的利益,雖然雙方追求目標的路徑不同。

此輪加沙衝突爆發以來,中美作為全球最重要的兩個大國,都在積極尋求減少人道主義災難、避免衝突外溢的辦法,兩國都展開了密集的外交,雙方之間亦有溝通和磋商,這是主流或矛盾的主要方面。儘管中美對對方的言行頗有微詞,但這充其量是次要矛盾、第二位。

若因此斷言中國不顧加沙大規模人道主義災難,樂於看美國笑話,借加沙人民和以色列人民的苦難增加批判美國的彈藥量,實在是沒有基本人性的思考方向。這是一種極端的思維方式,把高度複雜的中美關係兩極化,認為中美之間沒有任何共同利益,哪怕是在基本人道主義問題上,或者是在全球戰爭與和平的議題上。

2023年10月31日,美國國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)出席參議院聽證會,遭反對以巴衝突的群眾抗議。(Reuters)

美國注意力轉向中東,確實有可能減少美國投入印太的資源,減輕中國的戰略壓力。但是,中東的危機要足夠大,大到能消耗美國大量的精力,這才足以影響中美兩個大國的博弈。中東的危機又不能太大,不能讓中東陷入全面動盪。否則,中國作為中東最大貿易夥伴、石油最大的買家,中東大亂中國是最大的受害者。

同時,中東的危機還不能加劇中美對立,否則美國就會採取更敵視中國的政策,而不能減輕中國的壓力。如果中美因新危機把大國博弈蔓延到中東,對中國反而更不利,跟亞太地區相比,美國在中東的實力優勢更明顯。顯然,若要同時滿足這些條件,恐怕只能依賴上帝之手了。

以巴衝突/以巴戰爭:圖為2023年10月13日,中國常駐聯合國大代表張軍參加聯合國安理會會議後,向媒體講話。(Reuters)

實際上,中國是聯合國安理會五大理事國中唯一在中東沒有軍事基地、沒有駐軍的國家,中東危機的有無和大小,中國的影響力非常有限。現實中,絕大數情況下,中東危機不可能同時滿足上述條件,中國成為贏家的說法也是子烏虛有。

事實是,同其他大國一樣,每次中東危機中國都是受害者。1990年伊拉克入侵科威特,中國從兩國撤出勞工1萬人,佔中東中國勞工的75%,全球中國勞工的55%,直接經濟損失20億美元。2003年伊拉克戰後,2007年伊拉克開始重建時中國免除債務80億美元,其中大部分是之前的投資和貸款。2011年利比亞內戰爆發後,中國緊急撤僑,直接花費3億元人民幣,戰火中財產損失15億元人民幣,加上工程承包合同額188億美元,最終損失可能達200億美元。

此次加沙衝突,對中國而言也不是一個例外。中國公民的生命和財產同樣受到威脅,目前中國人死亡4人、受傷2人、失蹤2人,在以色列的3萬中國公民急需撤離,中國人運營的海法港、阿什杜德港、特拉維夫地鐵等大項目受不同程度影響。

以巴衝突:中國政府中東問題特使翟雋2023年10月21日在出席巴勒斯坦問題開羅和平峰會期間會見阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特。(中國外交部圖片)

國際油價已經從每桶80美元漲到90美元,中國目前每天約進口1000萬桶左右,每天因此要損失1億美元,這不是一個小數目。2022年中國石油對外依賴度70%,其中54%來自中東,也就說每3輛油車中就有一輛依賴中東石油。未來若衝突擴大,中國經濟遭受的損失會更大,中國在中東的直接經濟資產遠遠大於美國等其他大國。

每當全球發生大災難時,「中國或成為最大贏家」的論調就會應聲而起。這既是西方話語霸權的體現,也是多年來似是而非的觀點在中國暢通無阻的結果。這是非此即彼的簡單邏輯,也極端對立的世界觀,而現實世界卻是複雜、多元、相互依賴的,既有鬥爭、衝突和競爭,更有合作、互助和共贏。

中美雖然是戰略競爭對手,但是雙方仍然擁有諸多共同利益,在基本人性、人類同情心方面是相似的,在全球穩定、繁榮方面有着共同追求。這是一個高度相互複合依賴又充滿矛盾鬥爭的世界,絕對不是在所有問題上都是零和遊戲,美輸中不一定贏。

冷戰已經結束40多年,「兩個陣營」的邏輯無法解釋合理解釋中國的中東政策。加沙衝突不是大國博弈的產物,而是中東甚至人類的災難,既是美國的,也是中國的,這種事情不適合用中美大博弈的視角來解讀。

本文作者牛新春(Niu Xinchun),中國現代國際關係研究院中東所所長,本文原刊載於「中美聚焦」微信公眾號,圖片為編者所加。