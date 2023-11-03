中國公布澳洲總理明起訪華晤領導人　外交部：具繼往開來重要意義

中國外交部11月3日正式公布，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）應中國國務院總理李強邀請，11月4日至7日正式訪問中國，並會出席在上海舉行的中國國際進口博覽會。



中國外交部發言人汪文斌表示，此訪是阿爾巴尼斯總理就職後首次訪華，也是2016年以來澳洲總理首次訪華，恰逢澳洲前總理惠特蘭（Gough Whitlam）訪華50周年，具有承前啟後、繼往開來的重要意義。

他稱中國領導人會同阿爾巴尼斯總理舉行會見、會談，就雙邊關係及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

圖為2023年7月12日澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）出席在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會。（Reuters）

汪文斌稱，應國務院總理李強邀請，阿爾巴尼斯與古巴總理馬雷羅（Manuel Marrero Cruz）、哈薩克總理斯邁洛夫（Alikhan Smailov）、塞爾維亞總理布爾納比奇（Ana Brnabić）等外國領導人會出席進博會開幕禮及相關活動。

第六屆中國國際進口博覽會11月5日至10日在上海舉行。

澳方之前在10月22日已證實阿爾巴尼斯的訪華行程，並指他會與中國國家主席習近平會晤。

阿爾巴尼斯透過聲明表示期待訪問中國，並稱這是「確保兩國關係穩定和富有成效的重要一步」。他對雙方讓包括葡萄酒在內的澳洲產品重返中國市場所取得的進展表示歡迎。