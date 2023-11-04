以巴火藥桶（十二）：「王炸」、「自絕國際社會」與「歷史潮流」

編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第十二篇。



24. 以色列合縱聯合阿拉伯的策略是什麼？為什麼失敗了？（編按：前23個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇、第七篇、第八篇、第九篇、第十篇、第十一篇處理。）

1）以色列的策略：利用伊朗問題，壓住巴勒斯坦問題

過去幾年，以色列努力與阿拉伯國家改善關係，希望藉此改善自己在中東的地緣政治環境。這就是《亞伯拉罕協議》。其中的要點：

第一，不觸碰、不解決巴勒斯坦問題；

第二，先易後難：從地理距離更遠，與巴勒斯坦沒有直接利益關係的「外圍」國家開始（如摩洛哥、蘇丹）；

第三，走「上層路線」，專注於搞定對方政府；

第四，談經濟合作，給予對方一定的經濟好處；

第五，拉着美國一起與對方談判。美國實力強大，可以給談判對象國許多的好處。例如，針對蘇丹，美國承諾將蘇丹從「支持恐怖主義國家」的列表中移除，向蘇丹提供過橋貸款以助其清償對世界銀行的欠款及獲得每年10億美元的融資等；

第六，打「反伊朗牌」，把伊朗描繪為阿拉伯世界及區域內最大的安全威脅。

2023年10月13日，伊朗民眾在首都德黑蘭集會，聲援巴勒斯坦。（Reuters）

說白了，就是拉着美國一道，把矛頭對準伊朗，再給些政治與經濟方面的好處，誘導諸阿拉伯國家與以色列修復關係，從而淡化、邊緣化巴勒斯坦問題，做實以色列對巴勒斯坦的佔領。

以色列的如意算盤是，在以巴問題上，時間是站在自己這一邊的：只要佔據巴勒斯坦的土地，一天一天地把事情做實，最終生米會煮成熟飯。

另一方面，以色列最擔心的國家並不是阿拉伯國家，而是伊朗，認為伊朗才是自己真正的存在安全。以色列希望搞合縱連橫，把阿拉伯國家拉到一起，構建一個龐大的反伊朗包圍網，這樣自己就安全了。

美國的角色就是出來站台。美國總統也許認為自己能夠控制以色列，但其實是被以色列操控。

如果以色列真的在美國的支持下，把阿拉伯國家聯合到一起結盟反對伊朗，對中國來說就有壓力了，因為中國是和伊朗維持關係的。而美國又樂見看到這樣的結果。

因此，以色列希望在中東建立的格局是，構建一個以色列-美國-阿拉伯國家聯盟，反對伊朗-俄羅斯-中國。

前面說到，伊拉克戰爭後，美國朝野的「新共識」是淡出中東，不摻和太多中東事務，尤其是要避免直接捲入戰爭衝突。

2023年10月29日，西班牙馬德里有示威者聲援巴勒斯坦，手持海報形容美國總統拜登（Joe Biden）和以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）是罪犯。（Reuters）

美國淡出中東，但要維護在中東的影響力與利益，還得留一個「抓手」，那就是以色列。這個事就由以色列去操盤。

大家看，這個藍圖似乎沒什麼毛病。

2）以色列策略的失敗：巴勒斯坦問題要大於伊朗問題

2023年3月份，出了一件事：在中國調停下，沙特阿拉伯和伊朗實現了關係正常化。

國際社會是普遍歡迎這個結果的。美國民主黨白宮也表示了歡迎態度（需記得，拜登參與了伊朗核談判，只不過這個歷史里程碑被特朗普上台後搞黃）。歸根結底，沒人希望反對和平：沙特和伊朗修復關係，能夠幫助緩解雙方在中東的各種代理戰爭與衝突，有利於敘利亞、伊拉克、也門、黎巴嫩、巴林等國的穩定。美國是巴不得看到中東穩定的，這樣才能聚焦俄烏以及中國。

但以色列就很不高興了，因為這嚴重破壞了以色列拉攏阿拉伯國家反對伊朗的合縱連橫藍圖。

而在美國也有自己的考慮：沙特-伊朗在中國調停下修好，說明中國在區域內已經有了很大的影響力，與之呼應的則是美國在中東影響力的急劇衰退。

因此，以色列和美國又走到一起，希望通過推動以色列-沙特關係正常化，消解沙特-伊朗關係正常化的作用，同時平衡中國在中東的影響力。

送分題：誰是最不希望以色列和諸阿拉伯國家修好的？

——巴勒斯坦。

他們第一秒鐘就看到了以色列的「陽謀」。

沙伊復交：在中國斡旋下，沙特阿拉伯代表、國務大臣、內閣成員、國家安全顧問艾班（左），伊朗代表、最高國家安全委員會秘書沙姆哈尼（右）2023年3月10日與中國共同簽署協議，沙伊同意恢復外交關係。圖為10日協議簽訂時的情形，中共中央外事工作辦公室主任王毅坐在艾班和沙姆哈尼之間。（Reuters）

而實際上，破壞以色列的計劃很容易：只要逼以色列對巴勒斯坦動手就可以。

這就解釋了：為什麼本月初哈馬斯要以驚人的方式襲擊以色列。哈馬斯完全能夠預判以色列將會重手還擊，也完全能夠預判阿拉伯世界對以色列還擊的反響：直接搗毀以色列合縱連橫的計劃。

在現在這個情況下，沙特和以色列修好是不可能的了。而且我們發現，在維護巴勒斯坦方面，伊朗和沙特的共識更大。穆斯林兄弟們可以聯合起來對抗以色列。

根本的核心是：中東伊斯蘭世界的廣大人民是堅定地和巴勒斯坦站在一起的。

這個時候，任何希望和以色列交好的中東伊斯蘭政府都需擔心自己的政治安全，恨不得馬上和以色列切割乾淨。

以色列以為自己能繞過巴勒斯坦問題，但很遺憾，但這個策略完全不成立的：只要以色列人繼續壓迫巴勒斯坦，只要巴勒斯坦人還能組織反擊，只要巴勒斯坦問題還沒解決，以色列就不可能真正建立與中東伊斯蘭世界的關係。

大家打的都是明牌。只不過哈馬斯打的是「王炸」。

以巴衝突：圖為2023年10月25日，聯合國安理會成員在美國紐約聯合國總部舉行關於以巴衝突的安理會會議並投票。（Reuters）

25. 因為這次事件，以色列在國際上會面臨不利的局面麼？

答：當然！中東世界的「反伊朗包圍網」建不成，國際社會「反以色列包圍網」倒很有風險。

這次，以色列在伊斯蘭世界上遭到空前壓力：

——所有的亞伯拉罕協議國均「倒戈」；

——中東三大伊斯蘭國沙特、伊朗、土耳其紛紛譴責以色列（此三個國家一直在激烈競爭在伊斯蘭文明裏的地位，互有衝突。他們唯一能達成共識的問題，恐怕就是以巴問題）

——全球所有伊斯蘭國家——從卡塔爾、埃及、巴基斯坦、馬來西亞、印尼到中亞的「斯坦國」，都紛紛譴責以色列。

以色列沒有想到，自己的合縱連橫可能達到了反效果，即——促進了伊斯蘭世界的聯合。

有一老話：所有的外交政策，本質都是國內政治。

——以色列對待巴勒斯坦的態度，反映的是以色列的國內政治；

——阿拉伯國家及伊斯蘭世界反對伊斯蘭的態度，也反映了各國的國內政治。

中東各國領導人很清楚，民眾極度同情巴勒斯坦，並且也熱衷談論巴勒斯坦問題。支持巴勒斯坦事業，一定有利於提升他們在本國的政治威信及政治凝聚力。

這個範圍不僅包括中東國家，還包括全球主要伊斯蘭國家。

2023年10月28日，以色列與哈馬斯之間衝突持續，土耳其總統埃爾多安在伊斯坦堡聲援加沙巴勒斯坦人的集會上發表講話。（Reuters）

範圍還不僅限於伊斯蘭世界。10月27日，聯合國大會召開緊急特別會議，就以巴相關決議草案進行投票。決議是由約旦等48國共同提出。草案呼籲，立即實行持久、持續的人道主義休戰；立即向整個加沙地帶的平民提供基本物資與服務，保護平民及國際機構，呼籲以色列撤銷關於民眾撤離北加沙的命令，並譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。

最終，草案以120票贊成，14票反對45票棄權，同意票達三分之二之多數而獲得通過。美國、以色列等投票反對。

我們看看反對的十四票：

——奧地利

——克羅地亞

——捷克

——斐濟

——危地馬拉

——匈牙利

——以色列

——馬紹爾群島

——密克羅尼西亞聯邦

——瑙魯

——巴布亞新畿內亞

——巴拉圭

——湯加

——美國

這14國可以分幾類。

第一類：美國和以色列（「世界第一大和第二大猶太人國家」）；

第二類：中東歐的右翼民粹國家，特點是反穆斯林、反移民（奧地利、捷克、匈牙利）。克羅地亞是個例外：總統和總理對以色列看法相左，內部意見不統一；

第三類：以色列拉攏的、國際事務上十分邊緣，靠錢收買的國家（其中有五個太平洋島國）。

值得一提的，台灣目前與13個主權國家有正式外交關係。反對決議的14個國家裏，有4個國家（危地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島、瑙魯）與台灣「建交」。這說明以色列的外交和台灣「外交」目標國是一樣的。

最終，就是以色列+美國+東歐民粹右翼+靠錢收買的太平洋島國和拉美小國。

考慮到與以色列/猶太人複雜的歷史關係，以及「老大哥」美國，歐盟國家大多選擇棄權。但這不妨礙法國、西班牙、葡萄牙、斯洛文尼亞、愛爾蘭和比利時投票支持本決議。

國際輿論是一邊倒的：大家都清楚：哈馬斯搞恐怖襲擊是不對的，但「不是來自真空」（聯合國秘書長古特雷斯語），也是被以色列逼到了絕路。以色列應該停止傷害巴勒斯坦平民，並認真考慮兩國方案。

這就是真實的國際輿論。

我估計，那些投棄權票的國家，其實也在為投贊成票的國家暗中叫好。

所謂的「以色列陣營」或「美以陣營」，就是個笑話。

聯合國秘書長古特雷斯2023年10月20日視察拉法過境點（Reuters）

26. 以色列為什麼如此不在乎聯合國和國際社會的看法？他們難道有自毀情結？

早前，以色列曾要求聯合國秘書長古特雷斯因言論辭職。而針對聯大決議，以色列常駐聯合國代表稱：「這對聯合國和全人類來說都是黑暗的一天。」「今天，將作為恥辱被載入史冊！我們看到，聯合國不再具有哪怕一盎司的合法性或意義。」

大多人對以色列反應的感覺應該是錯愕。這個國家怎麼這樣？它這不是徹底走到國際社會的對立面了？這不是自絕於人類文明麼？

其實，我們也不是不能理解以色列所說的。要「設身處地」地從以色列人的角度去想：

——幾千年來，我們不斷被外族侵略，我們的神廟兩次被摧毀，我們的人民被奴役，我們被流離失所，何時有「國際社會」主持公道麼?

——中世紀時，歐洲人搞十字軍東征，到了聖地，迫害了穆斯林，也迫害了猶太人。有「國際社會」主持公道麼？

2023年10月24日，以色列外長科恩（Eli Cohen）不滿聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres ）在安理會上發言，質問他生活在哪個世界。（Reuters）

——猶太人流離失所定居歐洲的千年時間裏，不斷被迫害，被殺戮，被放逐，有「國際社會」主持公道麼？

——德國納粹上台後，對猶太人進行迫害，並在二戰期間對猶太人進行了種族滅絕，殺害了600萬猶太人，有「國際社會」主持公道麼？

——「六日戰爭」，以色列的生存被威脅，有「國際社會」主持公道麼？不還是靠我們自己守衛家園麼？

——伊朗成天叫囂要把以色列從地球上抹掉，「國際社會」如何主持公道了？

這就是以色列聲稱聯合國沒有合法性、不相信國際社會的歷史原因。大歷史角度看，似乎又是正確的：猶太人認為，所有人都恨他們；世界虧欠他們；最終，自己的生存只能靠自己。

人們說，以色列搞種族隔離、種族清洗、種族主義，變成了和當年迫害他們的納粹德國一樣的人……

對於以色列人來說，這些都是可用的工具手段。兩千多年的歷史告訴他們，只有弱肉強食，沒有什麼道德倫理。

2023年11月2日，加沙北部賈巴利亞（Jabalia）難民營連日遭轟炸，大批民眾痛失家園及親人。（Reuters）

所以，以色列可以越走越遠，可以做違反國際法、違反二戰秩序、違反現代國際社會所接受的倫理和道義。

所以，以色列不是一個現代社會，不相信現代社會，也不相信戰後秩序。他們活在野蠻的、原始的人類叢林社會，活在幾千年歷史記憶的恐懼之中。

「我在為我的生存做努力。除了我自己以外，沒有人能夠保護我。所有的人在一夜之間都可能變成我的敵人——包括美國。如果你不滿意我所做的，咱們就沙漠戰場上見吧。」

（謝謝，但並沒有人會派兵到中東去……）

這讓我覺得以色列猶太人有點自毀傾向。

有的人生來很優秀，但因為基因與經歷，有自毀傾向，追求混亂與悲劇，最終把自己的人生搞得一團糟。

也許這就是猶太人的國家——以色列。

圖為10月25日，中國常駐聯合國代表張軍在聯合國安理會會議上發言。（聯合國）

27. 最後一個問題：本輪以巴問題對美國、中國的影響

1）對美國的影響：

——以色列變本加厲，是多年來美國縱容以色列的結果；

——美國之所以縱容以色列，是因為美國淡出中東，為了維持美國在中東的影響力，只有用以色列這一張牌，一個抓手。

——以色列劍走偏鋒，能夠反過來劫持美國，也是美國力量減弱的結果；

——哈馬斯敢於進襲以色列，也是因為美國已經淡出中東，不可能發揮積極力量，加之還要應付俄烏戰線。所以，哈馬斯的攻擊，也是美國力量減弱的結果。

現在看來，美國不僅不可能在中東模仿、複製中國的調停伊朗-沙特關係的成就。而且，美國有很大的危險被以色列拖下水，因為過度綁定以色列，成為伊斯蘭世界的敵人，引發伊斯蘭世界乃至國際社會廣泛的反美主義，導致自己在國際社會上的信用被進一步破壞。

在以巴問題上擺不正姿態，將暴露美國的雙重標準及偽善；如果說美國在俄烏問題上獲得了任何的政治和道義資本，也將被一舉顛覆。歐洲人會這麼看，美國本國民眾也會這麼看，第三國/國際社會更會這麼看。

美國總統拜登10月19日在白宮就以巴問題發表全國電視講話。（Reuters）

而這些年以色列政府政治的變化，對巴勒斯坦的所作所為，已及人們視野中以色列社會與政治的未來走向——已經讓人們意識到，這個國家其實和西式價值、制度、文化、意識形態沒有關係。它完全不能代表西方。它與巴勒斯坦的爭奪，和中東世界其他的宗派競爭沒有本質區別，都只是原始的「部落政治」。如果說有什麼不同，就是以色列對巴勒斯坦的壓迫帶有更多的種族主義傾向（歸因於猶太人的寄居地——歐洲）

美國與以色列的利益並不一致。以色列的利益不等同於美國的利益。幫助以色列「一條道走到黑」，只能讓美國在一個註定失敗的道路上越走越遠、越走越窄，最終搬起石頭砸自己的腳，傷害美國自己。

一言蔽之，美國和以色列一道，站在了歷史潮流的對立面。

當下的局勢會讓美國變得更強麼？不會的。以色列創造的局面會進一步削弱美國，縮小美國的選擇。

美國唯一的辦法，就是竭力控制以色列：美國必須選擇：要麼改變以色列的行為，一勞永逸的解決巴勒斯坦問題，要麼就一勞永逸丟掉以色列這個棋子。

以巴衝突：布林肯再訪問以色列，2023年11月3日抵達特拉維夫（Pool via Reuters）

然而，美國很難做到這一條，因為美國國內政治分裂，很難形成一致意見，以色列很可能淪為美國國內政治的代理戰場。

若如此，則我們可以預判：以色列將把美國拉下水，繼續透支美國的力量，讓美國繼續衰落。

許多中國人喜歡說，「美國」如何如何，強調美國多麼地有整體戰略規劃，一切盡在掌握。

美國有智庫，有思考者，但美國的外交政策最終是政治決定的。政治響應的是民意。本質上，美國會有時代共識，但並沒有什麼具體的規劃，政治、外交都是被推一步，走一步。但美國的實力太強（好比瓷器店裏的大象），亂拳出招也可以打死老師傅。

要能區分體重/身體力量 與 格鬥技藝之間的差別。

2）對中國的影響：

現在看來，以色列的藍圖——阿拉伯國家、美國、以色列拉通對付伊朗的格局是不會出現了。

相反，局勢可能變成：中東阿拉伯國家 + 伊朗 + 俄羅斯 + 中國 + 其他伊斯蘭國家——這些國家變成了一個陣營。

對立面是以色列+美國+不太情願——隨時希望跳船的歐盟國家。

剩下的，就是幾個民粹右翼國家，加上太平洋島國和拉美小國了。

這樣看，中國的局面就比較舒服了：

——美國的影響力進一步衰弱，增強中國的競爭力與地位；

——加強與阿拉伯世界/中東/伊斯蘭世界的友好關係；

——鞏固加深「一帶一路」戰略佈局，包括將中、伊、俄連成一片。此時看，「一帶一路」既是深謀遠慮的選擇，又有「無心插柳柳成蔭」的妙處。沒有什麼事情是偶然的。即便偶然中，也存在必然；

——幫助詮釋中國一貫的價值主張與立場，並成為中國對俄烏問題取態選擇的註腳，緩解美/西方給我們的壓力；

——進一步鞏固我們的能源安全、擴大我們的市場；

——減少我們在台海問題上的壓力，大大增加了我們的主動性；

——解答了在國際上「究竟誰是我們的朋友」的問題，使得我們下一步的外交更加明晰

到頭來，中國做對了什麼？

得道多助，失道寡助。歸根結底，是我們站在了歷史潮流正確的一邊。

本文原載於「兔主席」微博。文章內容僅代表作者意見。

