以巴火藥桶（十二）：「王炸」、「自絕國際社會」與「歷史潮流」
編者前言：本文是「兔主席」有關以巴衝突的系列文章第十二篇。
24. 以色列合縱聯合阿拉伯的策略是什麼？為什麼失敗了？（編按：前23個問題已在本系列文章第一篇、第二篇、第三篇、第四篇、第五篇、第六篇、第七篇、第八篇、第九篇、第十篇、第十一篇處理。）
1）以色列的策略：利用伊朗問題，壓住巴勒斯坦問題
過去幾年，以色列努力與阿拉伯國家改善關係，希望藉此改善自己在中東的地緣政治環境。這就是《亞伯拉罕協議》。其中的要點：
第一，不觸碰、不解決巴勒斯坦問題；
第二，先易後難：從地理距離更遠，與巴勒斯坦沒有直接利益關係的「外圍」國家開始（如摩洛哥、蘇丹）；
第三，走「上層路線」，專注於搞定對方政府；
第四，談經濟合作，給予對方一定的經濟好處；
第五，拉着美國一起與對方談判。美國實力強大，可以給談判對象國許多的好處。例如，針對蘇丹，美國承諾將蘇丹從「支持恐怖主義國家」的列表中移除，向蘇丹提供過橋貸款以助其清償對世界銀行的欠款及獲得每年10億美元的融資等；
第六，打「反伊朗牌」，把伊朗描繪為阿拉伯世界及區域內最大的安全威脅。
說白了，就是拉着美國一道，把矛頭對準伊朗，再給些政治與經濟方面的好處，誘導諸阿拉伯國家與以色列修復關係，從而淡化、邊緣化巴勒斯坦問題，做實以色列對巴勒斯坦的佔領。
以色列的如意算盤是，在以巴問題上，時間是站在自己這一邊的：只要佔據巴勒斯坦的土地，一天一天地把事情做實，最終生米會煮成熟飯。
另一方面，以色列最擔心的國家並不是阿拉伯國家，而是伊朗，認為伊朗才是自己真正的存在安全。以色列希望搞合縱連橫，把阿拉伯國家拉到一起，構建一個龐大的反伊朗包圍網，這樣自己就安全了。
美國的角色就是出來站台。美國總統也許認為自己能夠控制以色列，但其實是被以色列操控。
如果以色列真的在美國的支持下，把阿拉伯國家聯合到一起結盟反對伊朗，對中國來說就有壓力了，因為中國是和伊朗維持關係的。而美國又樂見看到這樣的結果。
因此，以色列希望在中東建立的格局是，構建一個以色列-美國-阿拉伯國家聯盟，反對伊朗-俄羅斯-中國。
前面說到，伊拉克戰爭後，美國朝野的「新共識」是淡出中東，不摻和太多中東事務，尤其是要避免直接捲入戰爭衝突。
美國淡出中東，但要維護在中東的影響力與利益，還得留一個「抓手」，那就是以色列。這個事就由以色列去操盤。
大家看，這個藍圖似乎沒什麼毛病。
2）以色列策略的失敗：巴勒斯坦問題要大於伊朗問題
2023年3月份，出了一件事：在中國調停下，沙特阿拉伯和伊朗實現了關係正常化。
國際社會是普遍歡迎這個結果的。美國民主黨白宮也表示了歡迎態度（需記得，拜登參與了伊朗核談判，只不過這個歷史里程碑被特朗普上台後搞黃）。歸根結底，沒人希望反對和平：沙特和伊朗修復關係，能夠幫助緩解雙方在中東的各種代理戰爭與衝突，有利於敘利亞、伊拉克、也門、黎巴嫩、巴林等國的穩定。美國是巴不得看到中東穩定的，這樣才能聚焦俄烏以及中國。
但以色列就很不高興了，因為這嚴重破壞了以色列拉攏阿拉伯國家反對伊朗的合縱連橫藍圖。
而在美國也有自己的考慮：沙特-伊朗在中國調停下修好，說明中國在區域內已經有了很大的影響力，與之呼應的則是美國在中東影響力的急劇衰退。
因此，以色列和美國又走到一起，希望通過推動以色列-沙特關係正常化，消解沙特-伊朗關係正常化的作用，同時平衡中國在中東的影響力。
送分題：誰是最不希望以色列和諸阿拉伯國家修好的？
——巴勒斯坦。
他們第一秒鐘就看到了以色列的「陽謀」。
而實際上，破壞以色列的計劃很容易：只要逼以色列對巴勒斯坦動手就可以。
這就解釋了：為什麼本月初哈馬斯要以驚人的方式襲擊以色列。哈馬斯完全能夠預判以色列將會重手還擊，也完全能夠預判阿拉伯世界對以色列還擊的反響：直接搗毀以色列合縱連橫的計劃。
在現在這個情況下，沙特和以色列修好是不可能的了。而且我們發現，在維護巴勒斯坦方面，伊朗和沙特的共識更大。穆斯林兄弟們可以聯合起來對抗以色列。
根本的核心是：中東伊斯蘭世界的廣大人民是堅定地和巴勒斯坦站在一起的。
這個時候，任何希望和以色列交好的中東伊斯蘭政府都需擔心自己的政治安全，恨不得馬上和以色列切割乾淨。
以色列以為自己能繞過巴勒斯坦問題，但很遺憾，但這個策略完全不成立的：只要以色列人繼續壓迫巴勒斯坦，只要巴勒斯坦人還能組織反擊，只要巴勒斯坦問題還沒解決，以色列就不可能真正建立與中東伊斯蘭世界的關係。
大家打的都是明牌。只不過哈馬斯打的是「王炸」。
25. 因為這次事件，以色列在國際上會面臨不利的局面麼？
答：當然！中東世界的「反伊朗包圍網」建不成，國際社會「反以色列包圍網」倒很有風險。
這次，以色列在伊斯蘭世界上遭到空前壓力：
——所有的亞伯拉罕協議國均「倒戈」；
——中東三大伊斯蘭國沙特、伊朗、土耳其紛紛譴責以色列（此三個國家一直在激烈競爭在伊斯蘭文明裏的地位，互有衝突。他們唯一能達成共識的問題，恐怕就是以巴問題）
——全球所有伊斯蘭國家——從卡塔爾、埃及、巴基斯坦、馬來西亞、印尼到中亞的「斯坦國」，都紛紛譴責以色列。
以色列沒有想到，自己的合縱連橫可能達到了反效果，即——促進了伊斯蘭世界的聯合。
有一老話：所有的外交政策，本質都是國內政治。
——以色列對待巴勒斯坦的態度，反映的是以色列的國內政治；
——阿拉伯國家及伊斯蘭世界反對伊斯蘭的態度，也反映了各國的國內政治。
中東各國領導人很清楚，民眾極度同情巴勒斯坦，並且也熱衷談論巴勒斯坦問題。支持巴勒斯坦事業，一定有利於提升他們在本國的政治威信及政治凝聚力。
這個範圍不僅包括中東國家，還包括全球主要伊斯蘭國家。
範圍還不僅限於伊斯蘭世界。10月27日，聯合國大會召開緊急特別會議，就以巴相關決議草案進行投票。決議是由約旦等48國共同提出。草案呼籲，立即實行持久、持續的人道主義休戰；立即向整個加沙地帶的平民提供基本物資與服務，保護平民及國際機構，呼籲以色列撤銷關於民眾撤離北加沙的命令，並譴責所有針對巴勒斯坦和以色列平民的暴力行為。
最終，草案以120票贊成，14票反對45票棄權，同意票達三分之二之多數而獲得通過。美國、以色列等投票反對。
我們看看反對的十四票：
——奧地利
——克羅地亞
——捷克
——斐濟
——危地馬拉
——匈牙利
——以色列
——馬紹爾群島
——密克羅尼西亞聯邦
——瑙魯
——巴布亞新畿內亞
——巴拉圭
——湯加
——美國
這14國可以分幾類。
第一類：美國和以色列（「世界第一大和第二大猶太人國家」）；
第二類：中東歐的右翼民粹國家，特點是反穆斯林、反移民（奧地利、捷克、匈牙利）。克羅地亞是個例外：總統和總理對以色列看法相左，內部意見不統一；
第三類：以色列拉攏的、國際事務上十分邊緣，靠錢收買的國家（其中有五個太平洋島國）。
值得一提的，台灣目前與13個主權國家有正式外交關係。反對決議的14個國家裏，有4個國家（危地馬拉、巴拉圭、馬紹爾群島、瑙魯）與台灣「建交」。這說明以色列的外交和台灣「外交」目標國是一樣的。
最終，就是以色列+美國+東歐民粹右翼+靠錢收買的太平洋島國和拉美小國。
考慮到與以色列/猶太人複雜的歷史關係，以及「老大哥」美國，歐盟國家大多選擇棄權。但這不妨礙法國、西班牙、葡萄牙、斯洛文尼亞、愛爾蘭和比利時投票支持本決議。
國際輿論是一邊倒的：大家都清楚：哈馬斯搞恐怖襲擊是不對的，但「不是來自真空」（聯合國秘書長古特雷斯語），也是被以色列逼到了絕路。以色列應該停止傷害巴勒斯坦平民，並認真考慮兩國方案。
這就是真實的國際輿論。
我估計，那些投棄權票的國家，其實也在為投贊成票的國家暗中叫好。
所謂的「以色列陣營」或「美以陣營」，就是個笑話。
26. 以色列為什麼如此不在乎聯合國和國際社會的看法？他們難道有自毀情結？
早前，以色列曾要求聯合國秘書長古特雷斯因言論辭職。而針對聯大決議，以色列常駐聯合國代表稱：「這對聯合國和全人類來說都是黑暗的一天。」「今天，將作為恥辱被載入史冊！我們看到，聯合國不再具有哪怕一盎司的合法性或意義。」
大多人對以色列反應的感覺應該是錯愕。這個國家怎麼這樣？它這不是徹底走到國際社會的對立面了？這不是自絕於人類文明麼？
其實，我們也不是不能理解以色列所說的。要「設身處地」地從以色列人的角度去想：
——幾千年來，我們不斷被外族侵略，我們的神廟兩次被摧毀，我們的人民被奴役，我們被流離失所，何時有「國際社會」主持公道麼?
——中世紀時，歐洲人搞十字軍東征，到了聖地，迫害了穆斯林，也迫害了猶太人。有「國際社會」主持公道麼？
——猶太人流離失所定居歐洲的千年時間裏，不斷被迫害，被殺戮，被放逐，有「國際社會」主持公道麼？
——德國納粹上台後，對猶太人進行迫害，並在二戰期間對猶太人進行了種族滅絕，殺害了600萬猶太人，有「國際社會」主持公道麼？
——「六日戰爭」，以色列的生存被威脅，有「國際社會」主持公道麼？不還是靠我們自己守衛家園麼？
——伊朗成天叫囂要把以色列從地球上抹掉，「國際社會」如何主持公道了？
這就是以色列聲稱聯合國沒有合法性、不相信國際社會的歷史原因。大歷史角度看，似乎又是正確的：猶太人認為，所有人都恨他們；世界虧欠他們；最終，自己的生存只能靠自己。
人們說，以色列搞種族隔離、種族清洗、種族主義，變成了和當年迫害他們的納粹德國一樣的人……
對於以色列人來說，這些都是可用的工具手段。兩千多年的歷史告訴他們，只有弱肉強食，沒有什麼道德倫理。
所以，以色列可以越走越遠，可以做違反國際法、違反二戰秩序、違反現代國際社會所接受的倫理和道義。
所以，以色列不是一個現代社會，不相信現代社會，也不相信戰後秩序。他們活在野蠻的、原始的人類叢林社會，活在幾千年歷史記憶的恐懼之中。
「我在為我的生存做努力。除了我自己以外，沒有人能夠保護我。所有的人在一夜之間都可能變成我的敵人——包括美國。如果你不滿意我所做的，咱們就沙漠戰場上見吧。」
（謝謝，但並沒有人會派兵到中東去……）
這讓我覺得以色列猶太人有點自毀傾向。
有的人生來很優秀，但因為基因與經歷，有自毀傾向，追求混亂與悲劇，最終把自己的人生搞得一團糟。
也許這就是猶太人的國家——以色列。
27. 最後一個問題：本輪以巴問題對美國、中國的影響
1）對美國的影響：
——以色列變本加厲，是多年來美國縱容以色列的結果；
——美國之所以縱容以色列，是因為美國淡出中東，為了維持美國在中東的影響力，只有用以色列這一張牌，一個抓手。
——以色列劍走偏鋒，能夠反過來劫持美國，也是美國力量減弱的結果；
——哈馬斯敢於進襲以色列，也是因為美國已經淡出中東，不可能發揮積極力量，加之還要應付俄烏戰線。所以，哈馬斯的攻擊，也是美國力量減弱的結果。
現在看來，美國不僅不可能在中東模仿、複製中國的調停伊朗-沙特關係的成就。而且，美國有很大的危險被以色列拖下水，因為過度綁定以色列，成為伊斯蘭世界的敵人，引發伊斯蘭世界乃至國際社會廣泛的反美主義，導致自己在國際社會上的信用被進一步破壞。
在以巴問題上擺不正姿態，將暴露美國的雙重標準及偽善；如果說美國在俄烏問題上獲得了任何的政治和道義資本，也將被一舉顛覆。歐洲人會這麼看，美國本國民眾也會這麼看，第三國/國際社會更會這麼看。
而這些年以色列政府政治的變化，對巴勒斯坦的所作所為，已及人們視野中以色列社會與政治的未來走向——已經讓人們意識到，這個國家其實和西式價值、制度、文化、意識形態沒有關係。它完全不能代表西方。它與巴勒斯坦的爭奪，和中東世界其他的宗派競爭沒有本質區別，都只是原始的「部落政治」。如果說有什麼不同，就是以色列對巴勒斯坦的壓迫帶有更多的種族主義傾向（歸因於猶太人的寄居地——歐洲）
美國與以色列的利益並不一致。以色列的利益不等同於美國的利益。幫助以色列「一條道走到黑」，只能讓美國在一個註定失敗的道路上越走越遠、越走越窄，最終搬起石頭砸自己的腳，傷害美國自己。
一言蔽之，美國和以色列一道，站在了歷史潮流的對立面。
當下的局勢會讓美國變得更強麼？不會的。以色列創造的局面會進一步削弱美國，縮小美國的選擇。
美國唯一的辦法，就是竭力控制以色列：美國必須選擇：要麼改變以色列的行為，一勞永逸的解決巴勒斯坦問題，要麼就一勞永逸丟掉以色列這個棋子。
然而，美國很難做到這一條，因為美國國內政治分裂，很難形成一致意見，以色列很可能淪為美國國內政治的代理戰場。
若如此，則我們可以預判：以色列將把美國拉下水，繼續透支美國的力量，讓美國繼續衰落。
許多中國人喜歡說，「美國」如何如何，強調美國多麼地有整體戰略規劃，一切盡在掌握。
美國有智庫，有思考者，但美國的外交政策最終是政治決定的。政治響應的是民意。本質上，美國會有時代共識，但並沒有什麼具體的規劃，政治、外交都是被推一步，走一步。但美國的實力太強（好比瓷器店裏的大象），亂拳出招也可以打死老師傅。
要能區分體重/身體力量 與 格鬥技藝之間的差別。
2）對中國的影響：
現在看來，以色列的藍圖——阿拉伯國家、美國、以色列拉通對付伊朗的格局是不會出現了。
相反，局勢可能變成：中東阿拉伯國家 + 伊朗 + 俄羅斯 + 中國 + 其他伊斯蘭國家——這些國家變成了一個陣營。
對立面是以色列+美國+不太情願——隨時希望跳船的歐盟國家。
剩下的，就是幾個民粹右翼國家，加上太平洋島國和拉美小國了。
這樣看，中國的局面就比較舒服了：
——美國的影響力進一步衰弱，增強中國的競爭力與地位；
——加強與阿拉伯世界/中東/伊斯蘭世界的友好關係；
——鞏固加深「一帶一路」戰略佈局，包括將中、伊、俄連成一片。此時看，「一帶一路」既是深謀遠慮的選擇，又有「無心插柳柳成蔭」的妙處。沒有什麼事情是偶然的。即便偶然中，也存在必然；
——幫助詮釋中國一貫的價值主張與立場，並成為中國對俄烏問題取態選擇的註腳，緩解美/西方給我們的壓力；
——進一步鞏固我們的能源安全、擴大我們的市場；
——減少我們在台海問題上的壓力，大大增加了我們的主動性；
——解答了在國際上「究竟誰是我們的朋友」的問題，使得我們下一步的外交更加明晰
到頭來，中國做對了什麼？
得道多助，失道寡助。歸根結底，是我們站在了歷史潮流正確的一邊。
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