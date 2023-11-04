氣候報告：全球暖化快於預期　2030年前升幅或破1.5°C

最新研究指出，全球氣候變暖的速度比科學家原本預測的還要快，全球平均升溫幅度可能在2030年前突破攝氏1.5度。



2015年《巴黎協定》的締約國承諾，要將全球升溫盡可能控制在比工業革命前水平高出不超過攝氏1.5度。但星期四（11月2日）發布在《牛津氣候變化公開雜誌》（Oxford Open Climate Change，暫譯）的研究報告認為，這個標準在2030年前將被打破。

美國有線新聞網絡（CNN）報道，十幾位科學家通過研究一系列古氣候數據，包括極地冰芯和樹木年輪的數據、氣候模型和觀測數據，總結出地球對於氣候變化，比科學家原本以為的更加敏感。

報告說，「我們正處於氣候危機的早期階段」，並警告「已經在醞釀之中」的熱氣高漲，將把全球氣溫推至比先前預測更高的水平，導致升溫幅度在2020年代就比工業化前水平高出攝氏1.5度以上，並在2050年之前高出攝氏2度以上。

這份報告的聯合作者、美國哥倫比亞大學地球研究所氣候科學家漢森（James Hansen）說，攝氏1.5度的限制已經無法守住了，要保住攝氏2度的限制，須採取針對性的措施。漢森被廣泛認為是第一個在上世紀80年代公開拉響氣候危機警報的人。

報告中建議的措施包括對碳污染徵稅、增加核電以「補充可再生能源」、發達國家採取強有力的行動協助發展中國家向低碳能源轉型。

報告指出，雖然首要任務是大幅減少導致氣候變暖的污染物，但僅此還不足夠。漢森說：「如果我們要使海平面保持在接近目前的水平，就必須給地球降溫。」

報告建議，採用太陽能地質工程來實現這一目標。這項具有爭議的技術旨在通過反射陽光或讓更多熱量釋放到太空來降低溫度，例如往大氣中注入氣溶膠或向雲層潑灑鹽顆粒，以增加雲層的反射能力。

本文獲《聯合早報》授權轉載

