澳洲相隔七年再有總理訪華　外長黃英賢：尋求穩定關係但不妥協

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日訪問中國，並計劃在7日與國家主席習近平會面，是相隔七年以來再有澳洲總理踏足北京。澳洲外長黃英賢（Penny Wong）表示，坎培拉方面有意與北京建立新的穩定關係，但不會在區內糾紛或經濟脅迫等關鍵憂慮上讓步。



《悉尼先驅晨報》（Sydney Morning Herald）4日報道，阿爾巴尼爾訪華之旅，主要是希望與北京建立更強大的溝通渠道，修補兩國近年來在經濟及安全問題上的爭議。

黃英賢指出，澳中領袖即將舉行會談，反映澳洲政府可以有沒有犧牲貿易等核心利益上，仍可與中國建立穩定的關係，並稱中國撤銷對澳洲出口貨品的限制，顯示工黨（Labor Party）在大選前提出的立場正確。

兩國仍在先進科技的知識產權問題上仍有明顯分歧，黃英賢表示，澳洲需要承認中國利用所有治國方式以達成目標，所以坎培拉方面要調整對應辦法，指以往大家認為對中關係是經濟和國家安全政策分開對待的看法不再正確。

而在南海問題上，黃英賢表明，所有國家應當遵守聯合國海洋公約，形容發生意外並不符合區內穩定及和平的利益。