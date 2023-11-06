澳洲總理訪華　中澳關係修復幾多？媒體多稱有進展　難望和好如初

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）11月4日開始對中國展開為期4天的訪問。這是7年以來澳洲領導人首次訪華。香港01彙整部份外國媒體對他這趟「融冰之旅」的看法。



美國CNN

它11月3日以《經過7年（關係）緊張，一名澳洲領袖正在重回中國》為題報道，稱中澳領導人如何處理兩國關係也會對印太地區產生重要影響，這是從首爾到華府都密切關注的事。如身為美國重要盟友的澳洲與中國之間溝通暢順，可在這個爭議日益激烈的地區發揮穩定作用。

文中稱全球多處局勢緊張，將為中澳關係融冰進程蒙上陰影。網站引述分析家稱，這些會面可為擴大溝通奠定基礎，但不足以扭轉現有脆弱的關係。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月5日在中國上海舉行的中國國際進口博覽會開幕禮上發表講話。（Reuters）

法國《費加羅報》

該報稱澳洲謹慎地與中國重啟聯繫。該報引述澳洲國家安全學院、國立大學克勞福特公共政策學院負責人梅德卡爾夫Rory MedCalf）警告說，兩國沒有真正的信任，中澳「新常態」關係將是脆弱的穩定。

他稱澳洲的目的並非尋求兩國關係正常化。因在當前印太安全局勢的背景下，彼此信任已不再。悉尼政府僅希望建立一種關係上的穩定。兩國通過採用更加謹慎的言辭，更平衡的參與，獲得較好的結果。

澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）2023年11月5日出席在中國上海舉行的中國國際進口博覽會開幕禮，並發表講話。（Reuters）

《紐約時報》

該報以《中國與澳洲為在某程度上何和解》進行分析，留意到阿爾巴尼斯訪問之前，雙方都保持謹慎態度，避免使用「重置」等術語，而選擇採用「穩定」。

文中稱他的訪華之旅顯示，中澳經歷長期的互不信任之後，經濟和外交穩定的一小步，和解正在推進，但程度將是有限的。中澳關係中的焦慮以及安全方面的擔憂依然存在。

兩國關係能在多大程度上修復得到仍是一個懸而未決的問題——中國官員表明，他們對澳英美聯盟（AUKUS）和四方安全對話（Quad）等組織仍然不滿，認為它們是美國主導、旨在包圍和威脅中國的行動。

該報也引述很多分析家認為，對中國來說，與澳洲關係「融冰」不僅僅因為兩國貿易，而是眼見菲律賓與印度都傾向與華府加強聯繫之後的考量。

路透社

路透社5日以《澳洲的（總理）阿爾巴尼斯訪華尋求對話與合作》為題進行報道，而在3日，通訊社則引述商界領袖表示，隨着澳洲領導人7年來首次訪華，他將強調貿易是穩定關係的支柱。