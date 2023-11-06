以巴衝突｜布林肯短暫停留塞浦路斯　再突訪巴格達晤伊拉克總理

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月5日突然到訪約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）進行會晤。他之在塞浦路斯短暫停留，再在事前未有公布下，突然到訪伊拉克首都巴格達，與伊拉克總理蘇丹尼（Mohammed Shia al-Sudani）舉行會談，以防止衝突擴大。



布林肯在巴格達落機穿上防彈背心，隨即搭乘黑鷹直升機前往大使館所在的「綠區」。 他在美國大使官邸聽取了有關美國面臨威脅的簡報，再前往伊拉克總理蘇丹尼的辦公室。

自以巴新一輪衝突展開後，美軍及聯軍在伊拉克和敘利亞的遇襲次數增加。布林肯與蘇丹尼會面時，敦促對方追究涉及襲擊的人員責任，並履行保護所有美軍設施的承諾。他又重申。美國將捍衛其利益和人民安全。

此外，雙方談及加沙的人道主義局勢，呼籲地區內國家協調，以確保加沙持續和安全地獲得糧食、食水、醫療服務等援助。據指出，蘇丹尼已承諾，將追捕對涉及襲3個軍事基地的肇事者。

布林肯在離開伊拉克前稱，雖然至今已有100輛貨車運送人道救援物資進入加沙，但仍然遠遠不夠應付需求，美方正致力推動基於人道主義的暫時停火，以便推進多個優先事項，包括提供更多援助，以及營救被哈馬斯挾持的人質。

2023年11月5日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與塞浦路斯總統赫里斯托都里迪斯 （Nikos Christodoulides）會面。（Reuters）

而在塞浦路斯停留期間，布林肯在拉納卡（Larnaca）機場，與塞浦路斯總統赫里斯托都里迪斯（Nikos Christodoulides）會面，討論從塞浦路斯建立通往加沙的海上援助走廊，以便向平民持續提供人道援助。該國表示，具體方式仍在研擬中。