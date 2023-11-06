以巴衝突｜布林肯到訪前　土耳其示威者圖衝擊美軍基地

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）即將抵達土耳其訪問，但在其到步前，當地南部阿達納（Adana）有數百名親巴勒斯坦群眾集會，並試圖衝擊有美軍駐守的空軍基地，土耳其警方施放催淚彈和水炮驅趕。而在首都安卡拉，也有大批民眾在美國大使館附近示威，抗議布林肯到訪。



隨著加沙人道危機惡化，土耳其加強對以色列的批評力度，土耳其支持兩國解決方案，同時接待巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）成員。 自以色列與哈馬斯戰爭爆發以來，土耳其多次爆發抗議。

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由於美國支持以色列，土耳其有組織要求關閉位於阿達納（Adana）、有美軍駐守的因吉爾利克空軍基地（Incirlik Air Base）。5日的抗議畫面顯示，群眾揮動土耳其和巴勒斯坦國旗，並高喊口號。抗議者推倒路障，與身穿防暴裝備的警員衝突。警方發射催淚瓦斯並使用水炮驅散，群眾投擲塑膠椅子、石頭和其他物品還擊，場面混亂。由於警民爆發衝突，集會比原定早的時間結束。

布林肯預計11月6日在安卡拉與土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）舉行會談。 在此之前的11月5日，安卡拉也有大批民眾在美國大使館附近集會，抗議布林肯到訪。