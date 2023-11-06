英媒：調查機構蓋洛普將關閉在華業務

美國調查機構蓋洛普（Gallup），據報在中國監管審查和地緣政治緊張的雙重壓力下，已決定撤出中國市場。



英媒11月4日引述3名消息人士透露，蓋洛普已於本週告知客戶上述消息。公司建議客戶考慮將部份項目遷至海外，而其他項目將被取消。英媒也取得一份公司的內部通知，顯示蓋洛普對結束在華營運表示遺憾。

報道稱，蓋洛普正在關閉中國大陸的3個辦公室，目前尚不清楚會保留多少員工。

蓋洛普於1993年進駐中國市場，在北京、上海和深圳有數十名員工，主要協助中國企業進行機構改革或優化市場營銷策略。廣州早前也設有辦公室，不過於2014年關閉。蓋洛普還有一個教育和培訓部門，但由於長期受制於嚴格的監管規定，其在中國展開民意調查一直面臨困難。

蓋洛普3月的調查顯示，將中國視為友好國家的美國人比例下降到15%，創歷史新低。《環球時報》當時的社評稱，蓋洛普的民調作為一種政治工具，旨在遏制中國並維護美國的主導地位。評論還稱，這些民調已成美國政治精英抹黑中國的手段，目的是在全球範圍內孤立中國。

報道指出，美國諮詢公司在中國業務拓展受阻，除了經濟放緩的因素，也因國安機構出於對數據共享可能危及國家安全的擔憂，加強對此類公司的審查。中國已對貝恩諮詢（Bain & Company）、美思明智集團（Mintz Group）和凱盛融英（Capvision）等美國公司展開突擊檢查。

在蓋洛普撤離中國之際，其他跨國諮詢公司也採取措施縮小在中國的運作規模。美國弗雷斯特市場諮詢（Forrester）已裁撤絕大部份在華的分析師，美國格理集團（GLG）原計劃2023年擴大在華營運，但從夏季起也開始裁員。美國藍籌管理諮詢公司乾脆為員工提供帶薪休假或推遲新員工的入職，目前僅依賴少數超負荷工作的諮詢師維持營運。

本文獲《聯合早報》授權轉載

