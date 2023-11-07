特朗普就涉誇大資產價值案出庭　法官警告：這不是政治集會

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌誇大資產價值被起訴案，他在11月6日出庭作供時批評法官偏頗、法庭欺詐及案件瘋狂，再次表示審訊試圖干預2024年的總統大選。



特朗普在6日前往紐約曼哈頓的法院，就被控誇大資產價值案出庭。在歷時約4小時的作供中，特朗普不斷攻擊民主黨的總檢察長詹樂霞（Letitia James），同時批評法官偏頗、法庭欺詐及案件瘋狂。

主審法官恩戈龍（Arthur Engoron）在庭上一度要求特朗普的律師控制當事人情緒，強調這是法庭而不是政治集會。恩戈龍警告特朗普勿再答非所問，否則會被趕離證人席，並盡可能為他作出負面評述。

特朗普及其集團被指涉嫌在2011至2021年期間，在公司財務報表誇大資產價值，誘使銀行和保險公司提供更優惠的貸款和更高保額。紐約州總檢察長詹樂霞起訴特朗普等人民事欺詐，尋求法院向特朗普判處2.5億美元罰款，並永久禁止特朗普及其兩名兒子在紐約營商。

特朗普其後回答提問時，多次淡化他在準備財務報表的角色，指自己只是負責授權，一切交由會計師團隊處理，又認為銀行在審批時不會在意。特朗普強調，他擁有的資產遠高於估值。

特朗普離開法院前，再次批評審訊是一場騙局，目的是為干預2024年的總統大選。