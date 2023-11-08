以軍攻入加沙城圍困哈馬斯領導人　內塔尼亞胡：殺了許多恐怖分子

以色列軍隊11月7日攻入加沙城（Gaza City），以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）晚上舉行記者會，宣布以軍已在加沙城採取行動，並殺死了「許多恐怖分子」，且摧毀了哈馬斯總部、隧道和基地。



於以色列時間晚上8時前，以軍聲稱已在加沙城中心地帶作戰。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）聲稱以色列國防軍已經突破「加沙城的中心」，哈馬斯領導人辛瓦爾（Yahya Sinwar）所在的地堡已被包圍，但他沒有透露該地堡的位置。他又強調，在人質獲釋之前，「不會出現技術或人道主義停火」。



加蘭特指出，以軍地面部隊與海陸空三軍協同作戰，從南部和北部攻入加沙城中心，並正加強對加沙城周邊地區的封鎖。

天空新聞（Sky News）形容：「這是我們第一次聽到以色列表明他們知道哈馬斯指揮官的實際所在位置」。該媒體記者斯通（Mark Stone）分析稱，加蘭特電視講話有三大重點：

第一是他確認以軍已在加沙城中心。斯通指出，對於以軍來說，這將是最複雜的城市戰巷戰環境。他說，透過在加沙地面部署士兵，以軍作任何空襲「都將可能更加準確」。

斯通指出，第二個要點是以國防部長說哈馬斯領導人辛瓦爾被包圍在一個地堡。他說：「這是我們第一次聽到以色列表明他們知道哈馬斯指揮官的實際所在位置」。

他說，第三個要點是以國防部長說「在人質獲釋之前不會出現技術或人道主義暫停」。

另外，內塔尼亞胡當晚在記者會宣布，以軍進入加城後，殺死了「許多恐怖分子」，當中包括藏身地下的哈馬斯成員。他指出，以軍正在進入哈馬斯「從未想過的地方」，以色列軍隊摧毀了哈馬斯總部、隧道和基地。另外，他指以色列亦已疏散了超過10萬人。

人質獲釋前不會暫時停火

關於暫停戰鬥的可能性，內塔尼亞胡重申：「如果人質不回家，我們就不會停火。」他強調，會徹底摧毀哈馬斯領導加沙的能力。談到北部邊境局勢時，內塔尼亞胡警告真主黨（Hezbollah），如果對方參加這場戰爭，將會犯下人生最大錯誤。

內塔尼亞胡同日稍早時間表示，一旦以色列擊敗了過去16年來控制加沙的哈馬斯，以色列將無限期地承擔該領土的安全責任。被視為在新一輪衝突爆發後，他首度發表針對戰後加沙未來的言論。

「以軍數十年來首次在加沙城中心作戰」

天空新聞（Sky News）報道，當地沒有跡象顯示，以色列軍隊已大舉進入該市。但但軍方發言人海赫特（Richard Hecht）表示，包圍加沙城的部隊可能正在對這座城市進行襲擊。

有以軍指揮官表示，以色列軍隊已深入加沙城，「數十年來，以色列國防軍首次在加沙城的中心地帶作戰，在恐怖主義的中心地帶。」