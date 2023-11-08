華爾街分析：以巴衝突或引發全球經濟衰退

華爾街兩大金融機構警告，中東衝突可能引發全球經濟衰退，因為當地的人道危機將加劇原本就已岌岌可危的全球經濟所面臨的挑戰。評論員則認為，以巴戰爭的代價最終將落在以色列和巴勒斯坦人身上，對全球經濟的影響可能不大。



全球最大資產管理公司貝萊德（Blackrock）行政總裁芬克（Larry Fink）接受《星期日泰晤士雜誌》訪問時說，以巴衝突與俄烏戰事幾乎把世界「推向一個全新的未來」。「地緣政治風險是塑造所有人生活的一個主要因素。在全球各地，我們的恐懼越來越多，希望越來越少。恐懼加劇會使人們減少消費或避免增加支出。因此從長期來看，恐懼會帶來衰退。」

摩根大通總裁戴蒙（Jamie Dimon）也說，以巴衝突和俄烏戰事是「非常可怕且不可預測」的組合。戴蒙10月警告，世界正處於數十年來最危險的時期，不斷升級的衝突可能對能源價格、食品成本、國際貿易，以及外交關係產生深遠影響。

以巴衝突對全球經濟的威脅，主要源於世界對中東石油的依賴。中東佔全球石油供應的三分之一。

《海峽時報》（Straits Times）歐洲特派員埃亞爾（Jonathan Eyal）的評論文章指出，目前以巴衝突對全球影響不大，但若衝突擴大，情況可能改變。

以巴衝突：圖為2023年11月7日，加沙一處遭以色列攻擊後冒起濃煙。（Reuters）

評論員：戰略石油儲備足 不會重現1973年石油危機

1973年贖罪日戰爭（Yom Kippur War）期間，油價飆漲了55%，但以巴衝突爆發以來，石油生產和價格未受到具體影響。若獲得伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）加入以巴戰爭，這可能引發美國與伊朗之間的衝突，從而衝擊能源市場；回教產油國也將面臨更大壓力，要它們懲罰以色列與它的西方支持者。

但埃亞爾認為，即使衝突擴大，全球油價受到的影響也不會像1973年時那麼大，因為目前主要工業國的戰略石油儲備已經填滿，石油也僅佔全球主要能源消費的三分之一。

埃亞爾預料，以色列將為這場衝突付出沉重代價。他指出，以色列勞動力以年輕人和男性為主，而這些人正被徵召到前線服役。與此同時，約旦河西岸與加沙的巴勒斯坦人如今被禁止在以色列工作，約2,000名泰國移民工人也已離開以色列。這令以色列面臨嚴重勞動力短缺問題，隨之而來的是物價上漲和通貨膨脹。

佔以色列國內生產總值（GDP）約6%的旅遊業也陷入低迷。以色列財政部估計，這場戰爭的直接損失約為每天2.5億美元（約19.5億港元）。

加沙地帶的經濟狀況更不容樂觀。衝突爆發前，加沙已有半數人生活在赤貧之中，戰後加沙將需要龐大的緊急經濟援助計劃。

本文獲《聯合早報》授權轉載

