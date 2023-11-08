以巴衝突丨耿爽促立即停止敵對行動　稱中國將繼續推動停火止戰

中國常駐聯合國副代表耿爽11月7日在聯合國大會第四委員會審議影響被佔領土民眾權利的以色列行為和定居點活動時發言，呼籲以巴衝突方立即停止敵對行動。



耿爽表示，巴以新一輪衝突爆發以來，加沙地帶民眾正面臨雪崩式的災難，所有針對平民的暴力和攻擊都應被譴責，無差別使用武力不可接受，醫院、學校、難民營等民用設施不應該、也不允許成為軍事行動的目標，聯合國工作人員、人道及醫務工作者的安全必須得到保障。

他說，中方呼籲衝突方回應國際社會關於停火止戰的壓倒性呼聲，立即停止敵對行動，全力防止局勢進一步升級。中方呼籲以色列作為佔領方履行國際法義務，盡快恢復加沙地帶基本生存物資供應，保障當地通訊，保證救援通道暢通，停止對加沙地帶民眾的集體懲罰。中國堅決反對針對巴勒斯坦民眾的強迫流離失所和強制遷移，呼籲立即撤銷加沙走廊北部緊急疏散令。

耿爽表示，加沙地帶戰火背後的事實是，巴勒斯坦的生存空間在以色列長達半個多世紀的佔領下，已經被擠壓到了極限。巴勒斯坦被佔領土現狀不可持續，以色列必須停止違反安理會第2334號決議規定，停止一切定居點活動，停止驅逐巴勒斯坦民眾停止愈演愈烈的定居者暴力，盡快回到「兩國方案」的正確軌道。國際社會必須面對根源性問題，不能再以零敲碎打的危機管控取代全面公正的解決方案。

耿爽重申，中國呼籲聯合國和安理會採取負責任、有意義的行動，支持巴勒斯坦人民恢復並行使不可剝奪權利，身為本月安理會輪值主席，中方將繼續與有關各方保持密切溝通，為推動停火止戰、保護平民、避免更大人道災難發揮建設性作用，為巴勒斯坦問題的全面公正持久解決作出不懈努力。