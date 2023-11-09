緬甸代理總統：若緬北暴力衝突處理不善　國家或陷入分裂

緬甸代理總統敏瑞（Myint Swe）警告，如果政府對緬北持續的暴力衝突管理不善，國家可能會陷入分裂。



緬甸軍政府正面臨2021年奪權以來最大的軍事挑戰。緬北撣邦少數民族地方武裝組織與緬軍之間的嚴重衝突已持續一個多星期。

敏瑞星期四（11月9日）在緬甸國家管理委員會（SAC）會議上說：「如果政府不有效管控在邊界地區的衝突事件，可能會導致國家四分五裂。」

他強調，必須謹慎處理這個問題，並稱目前是國家與全國人民全力支持軍政府的時候。

緬甸北部衝突：圖為Kokang Information Network於11月1日發放照片，緬甸民族民主同盟軍司令指揮對抗軍方的行動（Kokang Information Network）

緬軍發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）此前稱，在與中國雲南省接壤的清水河（Chinshwehaw）鎮已沒有軍政府、行政部門和安全部門的人員。

過去一個多星期，軍方和3個少數民族地方武裝組織在緬北撣邦的10個地點發生衝突，並指責這些民地武炸毀發電站、橋樑及破壞運輸通道。

清水河鎮是緬北撣邦果敢自治區一個邊境城鎮，是中緬邊境最繁忙的貿易口岸之一，也是中國「一帶一路」倡議下計劃建設的鐵路線路的重要節點。

聯合國擔心，此次武裝衝突導致數以千計的平民被迫逃離家園。

本文獲《聯合早報》授權轉載

