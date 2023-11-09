床蝨｜英國夫婦埃及5星酒店狂嘔暴斃　死因疑與滅蝨有關

英國一對夫婦2018年8月入住埃及一間5星級酒店時突然狂嘔暴斃，他們入住期間，酒店曾在隔壁房間滅床蝨。英國布萊克本（Blackburn）死因裁判法庭11月8日審理此案，專家在庭上指，他們死於一氧化碳中毒，雖暫未確認氣體的來源，但殺蟲劑的成份可能會導致一氧化碳中毒。



69歲的庫珀（John Cooper）和63歲的妻子蘇珊（Susan Cooper）2018年8月與女兒以及3名外孫一起在埃及胡爾加達（Hurghada）5星級酒店Steigenberger Aqua Magic Hotel度假。

庫珀及蘇珊2018年8月21日凌晨開始在酒店房間內感到不適。他們的女兒奧默羅德（Kelly Ormerod）早上發現兩人沒去吃早餐，於是到房間查看，發現他們不舒服。庫珀開門時說：「我真的覺得不太舒服。」他更乾嘔及面容扭曲。蘇珊躺在床上呻吟，她的頭髮和房間周圍都有嘔吐物。女兒同時發現房內有一股濃烈的怪味。

兩名醫生到場為他們急救，庫珀在房內身亡，蘇珊則送院後搶救無效不治。

床蝨：英國夫婦庫珀及蘇珊2018年8月入住埃及一間5星級酒店時突然狂嘔暴斃，他們入住期間，酒店曾在隔壁房間滅床蝨。圖為庫珀及蘇珊的女兒奧默羅德2023年11月7日在Facebook發布的照片，相中人是庫珀及蘇珊。（Kelly Coops Facebook）

根據德國旅客比比（Dominik Bibi）的證供，他的岳母原本在2018年8月20日早上入住庫珀夫婦隔壁的房間，但發現房內有一股奇怪的氣味，就像發黴或潮濕的氣味，床上和床底也有很多床蝨（即臭蟲或木蝨，Bed Bug）。一名清潔工和夜班經理過來道歉，他的岳母最後沒入住那房間。數小時後，即午餐時間，兩個穿酒店制服的男子以及另一名手持一個兩至3公升殺蟲劑罐的男子進入那房間，5至10分鐘後，他們離開並用膠紙將門縫封住並封鎖房間。

《衛報》11月8日稱，酒店使用的殺蟲劑被指是Lambda。專家證人奇爾科特教授（Robert Chilcott）11月8日在庭上表示，在一些發展中國家，人們有時會用二氯甲烷（Dichloromethane）來稀釋Lambda，二氯甲烷可能會令人體代謝或攝入一氧化碳，而理論上，接觸它10小時就足以引起一氧化碳中毒。

床蝨：庫珀及蘇珊2018年8月入住埃及胡爾加達5星級酒店Steigenberger Aqua Magic Hotel。圖為酒店2023年6月7日在Facebook發布的酒店設施照片。（Steigenberger Aqua Magic Facebook）

奇爾科特說，他在庫珀及蘇珊遺體的血液樣本中檢測到一氧化碳。但專家暫未確認他們攝入的一氧化碳的來源。

英國內政部病理學家威爾遜（Charles Wilson）表示，庫珀的死因是一氧化碳中毒和心臟病，蘇珊則死於一氧化碳中毒。

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