韓國床蝨恐慌擴大　汗蒸幕及物流中心淪陷　民眾怕收「蝨蹤」包裹

歐洲繼法國巴黎、英國倫敦深受床蝨所害，如今就連位處東北亞的韓國也同樣遭受床蝨（臭蟲）侵擾！



韓國仁川從10月中旬，某汗蒸幕發現床蝨的蹤跡後，就連大邱某大學宿舍也傳出有學生遭到床蝨叮咬，如今蟲害擴大影響至整座首都圈，各地方政府全繃緊神經，而民眾也害怕床蝨透過快遞傳播。

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根據《韓聯社》，韓國最近深受蟲害所困，中央政府甚至帶頭成立「床蝨政府聯合對策本部」，以國家資源應對蟲害。

截至6日為止已經有17個廣域市與道接獲共30宗床蝨案，首先是仁川廣域市西區某汗蒸幕10月13日發現床蝨成蟲與幼蟲，接著10月19日大邱廣域市啟明大學傳出有學生在宿舍慘遭床蝨叮咬。

床蝨一路向韓國首都圈擴散，首爾特別市中區南大門某考試院、京畿道富川市某考試院被發現有床蝨，當地地鐵等大眾運輸也不時傳出相關案例。

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住在京畿道水原市的28歲金姓上班族表示：「我看過被床蝨叮咬的照片，感覺非常恐怖！聽說床蝨在短時間內擴散，好害怕一路繁殖擴散到我家。」

報導指出，床蝨慣於在夜間尋覓溫暖的地方，雖然不會傳播疾病，但卻是一種會吸食人血的害蟲，導致被叮咬者嚴重發癢、皮膚出現感染等。

韓國曾經於1960年代的新鄉村生活運動、1970年代大規模引進滴滴涕（DDT）殺蟲劑，使得床蝨個體數急遽減少、獲得有效控制，2014年起的近十年間韓國疾病管理廳也僅接獲9起通報案例，然而自從最近歐洲出現床蝨擴散的案例以後，韓國也深受蟲害所擾。

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如今韓國首都圈（首爾、仁川、京畿道）淪為床蝨繁衍的重災區，一般民眾擔憂外出或搭乘大眾交通運輸時，床蝨恐怕趁機爬上衣服或背包，甚至還有民眾深怕訂購的快遞或宅配遭到床蝨「埋伏」，尤其部分包裹還是生鮮食品，因此根本不敢領收。

一名膝下育有10歲女兒的39歲金姓民眾經常網購生鮮食品，她非常害怕包裹遭床蝨滲透，危及女兒的健康：「以前每兩天就會收到網購的包裹，如今得更加小心，看來直到床蝨消失為止，都得親自外出上市場了」。

住在首爾特別市東大門區的24歲金姓女子表示：「剛剛收到從家鄉寄來的兩大箱冬季衣物，很擔心裡面有床蝨。因為我是獨自在外租房打拼，所以不太能不去領這個包裹。」

另外，包括X（前稱推特）等網路社群與地方媽媽論壇，皆散佈著對於床蝨繁衍的恐慌，還有網友發文指出，在京畿道龍仁市、高陽市、慶尚南道昌原市的物流中心倉庫也發現了床蝨的蹤跡，底下則有其他網友回覆，他嚇得取消所有包裹的訂單。

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