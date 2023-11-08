床蝨｜蝨患可致過敏　專家提供居家旅遊預防大法

韓國、歐洲部份地區、美國、加拿大出現床蝨（即臭蟲或木蝨，Bed Bug）肆虐的情況，人類被牠們叮咬可能會引致過敏反應。根據香港衞生署11月8日提供的健康資訊，以及外國專家的建議，民眾可採取一些措施來防止在家中或旅行時受床蝨困擾。



香港衞生署11月8日提供的健康資訊顯示，床蝨可在床褥和床單的折疊處出現，牠們也會依附在衣物和家具上。在人流頻繁的地方逗留和居住，包括宿舍和酒店，特別易遇上床蝨。人類被牠們叮咬可能會出現小紅疹，嚴重的可引致過敏反應，而過敏症狀包括咬痕擴大以及咬痕疼痛腫脹，對叮咬有嚴重過敏反應的人士可能需入院接受支援治療。

旅遊防蝨大法

民眾旅遊時，可遵從香港衞生署的建議來預防床蝨。旅客可使用硬殼行李箱，並將衣物裝入可密封的膠袋中，減少床蝨依附的機會。在抵達酒店後，民眾可檢查房間的床、枕頭、床褥等家具是否有床蝨，若有就應更換房間；也應避免將行李放在地上，盡量放在行李櫃及架上；應將衣物放在行李中，及在不需使用時將行李關閉。在旅行後，民眾應仔細檢查行李及衣服是否有床蝨迹象。

床蝨：圖為香港食物環境衞生署2012年10月出版的防治床蝨指引封面。（香港食物環境衞生署圖片）

家居防蝨大法

跨國電器企業戴森公司（Dyson）的英國微生物學首席研究專家馬修斯（Dennis Matthews）和香港衞生署都表示，民眾也有方法在家中預防床蝨。

● 清洗床單

每週或每兩週更換並清洗一次床單，以殺死床蝨。馬修斯建議，最佳做法是用攝氏60度至攝氏90.5度的水清洗床單和被。

● 用吸塵機清潔床褥

馬修斯指，應用高頻率或有增壓模式的吸塵機來提供所需的吸力，以盡可能清除床褥表面的床蝨。

● 專注於難以清潔的位置

馬修斯說，床蝨可能會在床褥的縫隙或褶皺聚集，床底下也是一個暗藏床蝨的地方，因為牠們隱藏在黑暗、溫暖和潮濕的位置。

● 定期反轉床褥

民眾可定期反轉床褥，並清潔它的另一側，每6個月反轉一次床褥，可保持它的彈性和清潔。民眾也可用床褥保護墊來吸收汗水和污垢。

床蝨：清潔床褥是預防床蝨的方法。圖為2018年8月16日，英國倫敦街頭的床褥。（Getty）

● 定期吸塵和整理房間

馬修斯表示，應定期吸塵和清除睡房周圍的雜物，以減少床蝨隱藏的機會，需特別注意床周圍和床下的空間。

● 高低温清除法

香港衞生署指，可用攝氏60度熱水洗滌附有床蝨的物品，並在陽光下曬乾或以高温整熨。民眾也可將熱空氣或熱蒸汽噴入有床蝨的裂縫和罅隙。

至於不能以高温處理的物品，可放於膠袋內密封，再置於攝氏零下18度的雪櫃內24小時。

● 進一步處理

民眾可在有床蝨的家具、牆壁或地面隙縫噴灑具有殘留性的除害劑，如有需要，可聘用專業滅蟲公司提供防治床蝨的服務。

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