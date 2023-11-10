以巴衝突｜白宮稱以色列同意每天人道暫停4小時　拜登再促停戰3日

美國白宮11月9日表示，以色列會從同一天開始，每天在加沙北部實行四個小時的暫停，以允許人們逃離敵對行動，這被稱為朝著正確方向邁出的一步。美方表示，以色列承諾在每天實施前，至少提前3個小時宣布。美國的目標是，每天至少有150輛貨車運送人道物資進入加沙。美國總統拜登（Joe Biden）同日告訴記者，他已要求以軍暫停攻擊加沙3天，以便解救被哈馬斯扣押的人質。美國國務院同日表示，將建造第二條人道主義走廊，助民眾逃離加沙北部。此外，拉法過境點9日開放，供救援卡車進入加沙，也允許外國人離開。



白宮國家安全發言人柯比（John Kirby）表示，此決定來自雙方官員最近幾天的討論，包括總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的通話。

柯比表示，短暫停止攻擊行動有助運送人道援助物資，也可以作為營救人質的一種方式。他表示，以色列方面承諾，在暫停攻擊期間，這些地區不會有任何軍事行動，這一進程從9日開始，且已提前3個小時宣布。

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柯比又稱，這消息是朝著正確方向邁出一步，並希望看到在需要時繼續下去。他又重申，目前結束戰事並不合適的，因為會幫助哈馬斯重新集結，並使他們在10月7日的所作所為變得合法化，美國目前不會支持這種做法。

加沙衛生部門11月9日表示，加沙死亡人數增至10,812人，其中至少有4,412名孩童殞命，另有26,905人受傷。另巴勒斯坦衛生部門稱，在約旦河西岸有150名巴勒斯坦人死亡。