以巴衝突激化共和黨　初選第三場辯論會證「特朗普化」更嚴重？

美國共和黨總統參選人黨內初選第三場辯論會8日在邁阿密舉行，由於選舉捐款及民調支持率門檻愈來愈高，最新僅餘5人符合參與資格，當中包括佛州州長德桑蒂斯、和前美國駐聯合國大使黑利等。



這次辯論的焦點之一，是各候選人就以巴衝突發表的強硬言論，如承諾無條件支持以色列，並抨擊了民主黨總統拜登處理危機的方式。



在被問及他們將向以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）傳達什麼訊息時，德桑蒂斯（Ronald DeSantis）表示：「我將告訴他徹底解決這些哈馬斯屠夫，他們是恐怖分子。」。他早前利用州長身份對以色列表示支持，並授權州政府用飛機將數百名從以色列撤離的國民送返美國，又命令州立大學解散一個親巴勒斯坦組織的分會，並安排幫助向以色列運送武器、彈藥和其他物資。

而南卡羅來納州前州長的黑利（Nikki Haley），則利用自己作為特朗普政府時聯合國大使的經驗，力挺以色列政府。她指責拜登迫使以色列考慮人道主義暫停，她說：「我們不需要告訴以色列該怎麼做，我們唯一應該做的是支持他們，消滅哈馬斯。」

參與辯論的有前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）(左一)、前美國駐聯合國大使黑利（左二）、佛州州長德桑蒂斯（中）、物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）（右二）及南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）。（Reuters）

除上述二人外，參與是次辯論的還有南卡羅來納州參議員斯科特（Tim Scott）、前紐澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）和生物技術企業家拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）。斯科特指出，拜登應直接打擊哈馬斯的支持者伊朗，以報復其代理人在敘利亞和伊拉克對美軍人員的襲擊。他說：「如果你想有所作為，就不能只是繼續打擊敘利亞的倉庫。你必須斬斷蛇頭，而蛇頭就是伊朗，而不僅僅是其代理人。」

由於距離率先舉行的愛荷華州黨團會議只有兩個月時間，台上的5人急需削弱特朗普的支持度。一眾候選人都希望在辯論中證明自己有望成為前總統的可行替代人選。他們一直在強調自己在外交政策上的分別，同時抨擊特朗普在哈馬斯發動襲擊後批評以色列總理，並聲稱襲擊以色列的組織「非常聰明」。

矛頭同時針對國內 目標大學校園

在推動對哈馬斯採取更強硬的應對措施外，有候選人還誓言要在國內懲罰哈馬斯的同情者。其中，幾位共和黨總統候選人誓言懲罰抗議以色列或支持哈馬斯的大學和學生，因哈馬斯已被美國定為恐怖組織。他們將採取懲罰性措施，包括取消示威支持哈馬斯的留學生的簽證，甚至大學內所有反美和反猶太外國人的簽證。

在推動對哈馬斯採取更強硬的應對措施外，有候選人還誓言要在國內懲罰哈馬斯的同情者。(Reuters)

德桑蒂斯說：「假如你是持學生簽證來這裏的外國公民，而你與哈馬斯有共同的事業，我將取消你的簽證，送你回家。」斯科特亦表示，他將扣留任何未能防止反猶太主義的大學聯邦資金。然而，各候選人並未詳細解釋將如何或是否會區分那些表示支持巴勒斯坦人民的留學生，以及他們聲稱與哈馬斯有聯繫的留學生。此外，黑利早前也曾向美媒表示，她支持公佈支持哈馬斯的抗議者的姓名，以此警告他們未來的僱主。

自10月7日哈馬斯突襲以色列後，全美各地的學生在大學校園發起抗議活動，為以色列人和巴勒斯坦人發聲。這些示威活動吸引了全國的關注，也引起了美國共和黨候選人的重視，他們表示擔心反猶太主義抬頭，承諾將向大學校園施壓。

大熱仍是缺席辯論的「那個人」

過去數星期，德桑蒂斯和黑利之間的競爭愈演愈烈，後者在愛荷華州一項重要民調中排名上升，並獲得了越來越多捐款人和選民的支持。由於共和黨人對中國政府的看法日益對立，雙方的競選團隊在以巴衝突和美中關係問題上互相攻擊。

現年77歲的前總統特朗普（Donald Trump）原本也符合資格參與這場辯論，惟他選擇缺席並在附近舉行了另一場活動，他在活動上嘲諷了參與者，並要求共和黨「停止浪費時間舉行『不堪入目』的辯論。」他此一決定是刻意不讓德桑蒂斯和黑利成為直接目標，而是把注意力集中在他預計將於明年11月5日與80歲的拜登進行的複選之上。

大熱的特朗普未有出席辯論，而是在同日於佛州另一處舉行活動。(Reuters)

儘管特朗普仍面臨着4項刑事起訴和1項針對其企業的民事欺詐案，但他在民調中仍保持巨大的領先優勢，競選資金也同樣飆升。特朗普的競選團隊如今希望「放手一搏」，寄望美國關鍵選區的選民，如賓夕法尼亞州費城郊區和威斯康辛州密爾沃基等地，會對將一位前總統送進監獄的想法反感到一個程度，足以令他們投票選舉特朗普重返白宮。這或許是拯救其於當前法律困境的一線生機。

因此，在之前的兩場電視辯論中，黑利和德桑蒂斯一直小心翼翼，不敢對特朗普硬碰，害怕疏遠他的支持者，而他們要想最終獲得共和黨提名，就必須得到這些支持者的支援。

隨着明年總統競選正在升溫，民調顯示拜登和特朗普的支持率不相上下，以巴衝突、俄烏戰事及相關的對外援助很可能成為眾多焦點之一。這多少解釋各候選人都不惜在第三場辯論中大放狠話，證明自己能夠取代特朗普。

共和黨的這場辯論，曝露了美國政治進一步極端化的趨勢，或將持續影響美國政治生態。(Reuters)

「特朗普化」更甚 明年大選恐更難看？

誠然，這次初選辯論或許正如特朗普所言的不值得看，但從中仍多少能讓美國選民以至世界各地的人看清楚共和黨如今的模樣，可謂較去年中期選舉時更看不下去。

自以巴衝突爆發以來，美國對於以色列泯滅人性的暴力仍然一味縱容。雖然美國還一度出面干預，要求以色列暫緩進攻，優先考慮人道主義問題。不過，其後完全沒有作為，更連續3次在聯合國就以巴衝突的草案投下反對票。面對當前國際主流聲音「同情巴勒斯坦人民，要求以色列立即停火」，一眾共和黨候選人在辯論中仍未有展現出一絲對巴勒斯坦人民的同情，只顧盡情表態支持以色列。

由此可見，美國政治和以色列的利益一體一致，美國猶如被猶太資本深度控制。在這種扭曲的政治環境下，政治人物的道德品格等基本要求已非選民所考慮的重要因素，而是為了選票不惜炒作以巴問題，這多少暴露出美國政治極化的發展趨勢。

儘管特朗普案的下一步走向，以及其在參與2024年總統大選的最終影響還有待觀察，但可以預見的是，美國政治極化的深化及惡化，以至進一步極端化的趨勢或將持續影響美國政治生態，明年的大選或許將會成為「骯髒的戰場」。