以巴衝突｜以色列感謝協助打擊真主黨　巴西司法部長不滿聲明內容

以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）發表聲明稱，稱在巴西協助下挫敗真主黨（Hezbollah）的襲擊。據指出，巴西11月8日以恐怖主義罪名逮捕了兩人，指兩人涉嫌企圖在巴西發動襲擊。當天稍後時間，摩薩德公開感謝巴西警方，表示鑑於加沙戰事的背景，真主黨和伊朗政權繼續在世界各地開展行動，以攻擊以色列、猶太人和西方目標。



不過，摩薩德的言論激怒了巴西司法部長迪諾（Flavio Dino），他9日對以色列進行了嚴厲譴責，稱巴西是主權國家，巴西警方不受外國軍隊命令。他強調，讚揚適當的國際合作，但拒絕外國當局對巴西警察機構提出指示，又或利用巴西當局進行宣傳或獲取政治利益。

路透社報道，巴西察方的消息人士稱，迪諾感到生氣，是因為摩薩德的聲明，讓巴西看來在聽從以色列命令，並可能被認為在戰爭中選邊站。以色列總理辦公室未就事件發表評論。

兩名消息人士稱，仍有約30名巴西人被困在加沙，巴西對以色列的處理愈來愈憤怒。 消息人士稱，巴西外交部本周告訴以色列，如果被困巴西人受到任何傷害，兩國外交關係將變得不可維持。

玻利維亞、哥倫比亞和智利等拉美國家，已對以色列採取更強硬的立場，斷絕外交關係或召回大使。