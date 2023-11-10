以巴衝突｜以色列南部港口城市遭無人機攻擊　民用建築受損

以色列軍方11月9日表示，一架身份不明的無人機，當日襲擊了以色列南部港口城市埃拉特（Eilat）的一棟民用建築，僅造成輕微損壞，無人受傷。網上社交平台消息，一間學校遇襲，當時校內有數十名學生，但沒人受傷。同日以軍的在紅海利用「箭式」導彈防禦系統，攔截了一枚朝其領土發射的導彈。



最近幾週，與伊朗結盟的也門胡塞武裝（Houthi），多次對以色列發動飛彈和無人機攻擊，但都被擊落或失敗。以色列已增加在紅海的海軍部署，以加強保護其南部海岸，而美國也在該地區駐有大量海軍。

埃拉特是以色列穿過紅海的主要商業門戶。而以色列水域被保險公司視為高風險區，每艘船舶都需要支付額外的戰爭險保費（war risk premium），通常每7天更新價格一次。業界消息人士稱，該類保費最近幾周費飆升了10倍，令每趟航程的成本增加了數萬美元。

距離加薩最近的地中海南部港口阿什凱隆（Ashkelon）最近幾週已關閉，至少一艘油輪需改道至埃拉特。此前哈馬斯和胡塞武裝已向埃拉特發射了多枚火箭彈、巡航導彈和無人機，但都被以色列、美國、沙特地阿拉伯和埃及攔截。

英國海事安全公司Ambrey 分析師穆勒（Daniel Mueller）表示，這是自10月7日新一輪衝突以來，埃拉特市首次確認因受襲損毀。該公司建議客戶，商船仍然可以停靠該港口，但要採取防彈措施。 除了提升硬件，還包括盡量減少船員在甲板活動等。