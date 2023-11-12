阿拉伯-伊斯蘭聯合特別峰會台下　多國對以色列立場分歧存續

阿拉伯和穆斯林領袖雖在11月11日的聯合峰會同聲譴責以色列在加沙的行動，但並非所有國家都同意對以採取經濟和外交懲罰措施。



阿拉伯-伊斯蘭國家領導人聯合特別峰會是在外界愈發擔心以巴戰爭可能蔓延開去的背景下舉行。傳統上阿拉伯聯盟（Arab League）與伊斯蘭合作組織（Organization of Islamic Cooperation）的會議不會一同舉行。

大合照的畫面顯示這些組織和國家嘗試在以巴危機或將惡化之際，對以色列擺出一致的姿態，但它們在因應戰爭方面存在區域分歧。

法媒11日引述外交官透露，峰會之所以會「二合為一」，因為阿盟代表無法就最終聲明達成協議。

圖為多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。照片中可見穆罕默德王儲居中，他右手三位是約旦國王阿卜杜拉二世、埃及總統塞西、敘利亞總統巴沙爾，左手三位是巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯、土耳其總統埃爾多安、伊朗總統萊希。（Reuters）

最終發布的峰會公報內文譴責「以色列對加沙地帶的侵略、戰爭罪行以及佔領政府所犯下的野蠻和不人道的大屠殺」。

聲明反駁以色列稱其行動是「自衛」的說法。峰會呼籲國際刑事法院（ICC）調查以色列在巴勒斯坦土地犯下的「戰爭罪和反人類罪」。

伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

至少3國拒制裁

沙特王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）出席峰會時稱，他「要求佔領當局（以色列）對針對巴勒斯坦人民犯下的罪行負責」。

前來訪沙並參加峰會的伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）則說，伊斯蘭國家應將以色列為「恐怖組織」。但並非所有與會國都同意做得這麼「進取」。

法媒11日引述外交官透露，包括阿爾及利亞（Algeria）及黎巴嫩（Lebanon）等國提議兩大回應方式，一是威脅中斷對以色列及其盟國供應石油，二是斷絕部份阿拉伯聯盟國家與以色列的經濟和外交關係。

惟據不願透露姓名的外交官稱，至少有3國表示拒絕，包括阿聯酋，以及2020年10月與以色列達成關係正常化協議的巴林。

伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。萊希亦是因為出席阿拉伯-伊斯蘭聯合特別峰會而到訪利雅得。（Reuters）

多國抨以色列

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）表示，「可恥的是，一向談論人權和自由的西方國家面對巴勒斯坦正在發生的屠殺卻保持沉默」。

沙特外相費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）同樣譴責世界在應對戰爭方面的「雙重標準」，並稱它們對以色列違反國際法的行為放任不管。

卡塔爾國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）稱就尋求讓人質獲釋進行調解，並希望盡快達成人道停火。他在會上問道：「國際社會還要讓以色列凌駕於國際法之上多久？」

敘利亞總統巴（Bashar al-Assad）則稱，如各國沒有對以色列施壓的真正工具，多國採取的步驟或發表的講話都將是空談。他說中東國家不應與以色列進行任何政治進程，包括發展經濟關係，直至達致持久的停火。

多國領袖2023年11月11日出席在沙特阿拉伯利雅得舉行的阿拉伯-伊斯蘭領導人特別峰會並拍下大合照。圖為進行合照前多國領袖趁這空檔寒暄問好。（Reuters）

有人不欲撕破臉

從這一次以巴戰爭可看到中東出現一些前所未見的轉變，例如沙特阿拉伯未理會美國要求譴責哈馬斯的呼聲，反而與伊朗接觸變得更密切，並宣布擱置與以色列關係正常化的討論。

又例如與以色列關係「回溫」不久的部份國家，則抗拒對「和好中的朋友」做得太過嚴厲。縱使國際譴責以色列的聲浪愈來愈大，阿聯酋仍願與以色列保持外交關係。

阿聯酋與以色列是在2020年8月簽署和平協議使關係正常化。

路透社11月11日引述4名熟悉阿聯酋政府政策的消息人士稱，儘管以色列飽受多國批評，阿聯酋仍擬與以色列保持外交關係。阿聯酋希望在維護本國利益同時，對以色列的行動產生一定的影響力。