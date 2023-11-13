以巴衝突｜巴黎逾10萬人遊行　抗議針對猶太人行為

以巴新一輪衝突爆發後，法國反猶太主義的事件激增。巴黎11月12日有超過10萬人遊行，反對針對猶太人的行為。同日，法國多個城市也有抗議反猶太主義的活動，其中馬賽估計有7,000人參與。



遊行由下議院國民議會的猶太裔議長皮韋（Yaël Braun-Pivet），以及參議院議長拉爾謝（Gérard Larcher）發起。總理博爾內（Elisabeth Borne）、前總統奧朗德（Francois Hollande）及薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）亦有出席活動並帶領遊行，群眾高舉寫有「反對反猶太主義」的橫額，並領唱法國國歌。警方估計，遊行有10.5萬人參加。

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總統馬克龍（Emmanuel Macron）未有出席遊行，引起部份政界人批評。他發表公開信支持活動，譴責反猶太主義的死灰復燃令人難以忍受，呼籲民眾起來反抗，為國家的價值觀而團結。極左政黨領袖梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）也沒有參加遊行，他之前在社交網站批評，遊行等同無條件支持在加沙進行屠殺。

警方派出超過3,000名警力在遊行路線維安。法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）日前稱，自10月7日以來，法國已經發生1,159宗「反猶」事件，是2022年全年的3倍以上。