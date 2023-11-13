北京談習拜會：深入溝通兩國關係戰略性全局性方向性問題

11月13日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，我們注意到中美雙方都發布了元首會晤的消息，美國白宮國安會不具名高官10日稱，此次會晤的目標是管控競爭，防範衝突風險，確保溝通渠道暢通。美方過去幾十年試圖塑造或改變中國的努力已經失敗，美方將就雙邊議題及熱點問題向中方表達關切，美方不支持「台獨」，希望保持現狀，反對中國在台海日益頻繁的軍事行動，美方還將在南海問題上強調對菲律賓的安全承諾。關於巴以衝突，希望中國向伊朗表明，伊方不應推動當前中東衝突升級或蔓延，請問中方對此有何回應？

毛寧表示，關於習近平主席應邀赴美國舉行中美元首會晤，中方已經發布了消息。兩國元首將就事關中美關係的戰略性、全局性、方向性問題，以及事關世界和平與發展的重大問題深入溝通。中方始終按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則，看待和處理中美關係。

毛寧指出，大國競爭不符合當今時代潮流，解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中方不懼怕競爭，但是我們反對以競爭定義中美關係。談到關切，美方應當切實尊重中方的合理關切和正當的發展權利，而不是只強調自身關切，損害中方利益，企圖按照自己的意願和模式塑造別國，從一開始就是一廂情願，是典型的霸權主義，不可能得逞。中國不尋求改變美國，美國也不應當尋求塑造或改變中國，希望美方將不尋求「新冷戰」，「無意同中國發生衝突」等承諾落到實處，共同推動中美關係重回健康穩定發展軌道。

毛寧表示，台海的現狀是兩岸同屬一個中國，真正改變現狀的是台灣民進黨和支持縱容其謀求「台獨」的外部勢力。台灣問題是中國內政，解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。美國歷屆政府在台灣問題上都有明確承諾，峇里島會晤時美方明確表態，美國政府不支持台灣獨立，美方應當切實恪守堅持一個中國，以實際行動反對「台獨」。

毛寧指出，中方已經多次清晰表明了南海問題的實質以及中方的原則立場，不是中國的領土，多一寸我們都不要，中國的領土我們一寸也不會放棄。中方致力於同有關國家通過談判磋商解決有關爭議，同時我們捍衛國家主權和領土完整的意志決心堅定不移。美方應當停止製造藉口，介入中國同有關國家的領土和海洋權益爭議，更不得借有關問題遏制圍堵中國。

「當前世界高度關注巴以衝突，中方始終站在公平正義一邊同有關各方保持密切溝通，致力於局勢降溫，保護平民。希望美國秉持客觀公正立場，為推動儘快停火止戰發揮建設性作用。」毛寧說。