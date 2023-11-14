習拜三藩巿會晤能談成什麼？中美脆弱平穩期 關税最值得期待
中國國家主席習近平即將出訪美國，將於11月15日抵達三藩市，參加亞太經濟合作組織（APEC）峰會，並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，以及會見美國商界高層。自習拜峇裏島會晤後，中美關係出現各種磕磕碰碰，美國政府一輪一輪外交攻勢好不容易促成了這次的習拜三藩市會晤。全球聚焦三藩巿，美國政府亦表示對將舉行的中美首腦會晤準備工作非常慎重。可以說，整個國際社會對於這次的會晤還是非常期待的。那麼，這次會面會談什麼？對於中美關係有什麼意義？未來中美關係會如何發展？
中美關係進入脆弱的平穩期
自從2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）將中國定義為競爭對手後，中美關係發生了巨大震盪。貿易戰、科技戰、輿論戰轉眼已經打了5年的時間了。中美關係一路走低，甚至輿論越來越多的用「新冷戰」來形容。而這次習拜三藩巿會晤最重大的意義，其實是中美可能開始進入一個脆弱的平穩期。如果一定要更直觀的加以描述，那就是，短期再壞好像也壞不到哪裏去了。
從歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、到美國國務卿布林肯（Antony Blinken），再到拜登最近的口風同以前相比，確實發生了較大的改變。目前美國統一的口風是：不追求打壓中國，與中國脱鈎，轉而追求與中國合作的去風險。
其實本質就是在經歷了與中國5年的各方面對抗後，雙方都有些疲勞，疊加美國目前面臨的地緣政治壓力、美國國內經濟壓力，所以，想稍微溝通下，以期後招。如此，可以說，長期而言，中美關係拐點雖然還沒有出現，不過短期來說，會維持一個脆弱的平穩階段。
如若中美短期進入一個脆弱穩定關係的過程，那麼實實在在的對於美國的「小弟們」與中國的關係將比較有推動作用。目前，全球地緣政治環境複雜、經濟增長乏力，與中國維持一個經濟上合作窗口，是符合大多數國家的利益的，所以這次的首腦會晤對於中國和美國的盟友國家，有較大的正面意義。畢竟中美打架，美國這些盟友國家也都並不想當炮灰。近期，馮德萊恩即將於12月訪華、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已完成訪華行程，日本前段時間也在期待在本次APEC峰會上與中國領導人會談，見風使舵的味道還是很濃的。
依然別抱太高預期
那麼，本次首腦會談究竟談什麼，能有什麼成果？回答這個問題之前，恐怕需要清楚促成這次會談的催化劑。
首先，美國地緣政治壓力增大。以色列對加沙地區慘無人道的無差別襲擊，已經犯了眾怒引發了全球多國不滿，而以色列現階段有明顯捆綁美國的意圖。另一頭，烏克蘭的反攻已經是以失敗而收場。就在上周，美國在軍援法案裏，否了烏克蘭的軍事援助同意了以色列的援助。歐盟配合美國支援烏克蘭已經開始有些陽奉陰違，而在以色列的問題上，歐美也出現了明顯分歧。所以，美國在中東、歐洲方面的地緣政治壓力近期陡增，此時有強烈穩住中國的訴求。
其次，現階段，習近平國事訪美是很難的，國際環境、兩國關係都不支持，所以藉着APEC峰會進行會晤達到某種程度的戰略互信做個鋪墊是非常重要的，這是為2024年能否實現中美國事訪問的最後窗口期。當然，這一點主要還是美國國內政治環境決定的。2024年是美國選舉大年，跟中國建立一定的互信以及溝通渠道，是確保選舉年中國不會劇烈反彈的重要窗口期。
以上就是促成這次習拜會的催化因素。也恰恰基於此，對於能談成什麼也就不要抱太大的預期。但是確實也會在一些微觀層面，特別是經濟方面，可能出現一些改變，不過整體中美競爭的趨勢不會有太大的改變。之所以強調不要抱太大的預期，是中美目前的國策造成的。美國將中國定性為未來唯一能在全方位挑戰美國的競爭對手，中國議題是兩黨唯一的共識也是競爭選票的重要手段之一。
無論是共和黨背後的傳統工、農階層，乃至石油等傳統資本，還是民主黨背後的都市人群乃至移民人群，以及背後的科技、金融資本都對於中國的崛起有深深的擔憂。而中國的國策，就是崛起，產業鏈升級，爭奪全球產業鏈的高點，所以中美矛盾在某種層面屬於發展的矛盾，在中國實力大超美國之前，很難有太大的根本性改變。
而面對美國的打壓，中國的應對之策也說的非常明瞭「要談，大門敞開；要打，奉陪到底」，所以美國想談，無論有沒有結果，中國還是願意談的。而對於中國而言，就算拜登政府真能承諾什麼，也無法相信。一方面就如峇裏島也有共識，但重要的不是你說什麼，而是做什麼。另一方面，因為一旦2024年拜登敗選，無論拜登現在承諾什麼，一旦共和黨上台肯定是撕毀的。所以對於這次會晤，千萬別抱太高的預期。
最值得期待的是關稅問題
至於具體談什麼，能談成什麼內容？首當其衝的應是經濟方面。美國目前能夠在經濟層面能拿出來的對價，主要還是關稅。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）曾公開說過關稅是美國談判的籌碼，所以這裏是明顯有空間的。聯儲局在過去2年瘋狂加息，美債收益率一路走高，美債的銷售成了個大問題，這關乎到美國的財政問題。
如果中國象徵性的買點美國國債，然後雙方取消關稅，於此，樂觀點，是可以期待的。畢竟降了關稅，有利於雙方經濟、還可以幫助美國控制目前的通脹，在給美債點利好，這估計就是中國能拿出的最大誠意了。當然，能不能成，特別是公開宣佈，就要看拜登的魄力了。這是本次中美會晤最值得期待，也是相對於其他的核心訴求，最有可能達成一致性的地方。
另外就是針對科技封。半導體設備、AI晶片、投資限制，這些問題其實是中國的核心訴求。不過，無論是布林肯還是拜登，在之前的發言中，對於科技封鎖的表態，也基本是板上釘釘，不可能有什麼改變。但關鍵是，美國不能把這條路走絕，科技完全脱鈎對於中國科技產業鏈影響還是太大。美國在上半年同日本、荷蘭等國家進一步對中國進行半導體封鎖，中國也無法接受，所以用包括稀土在內的原材料進行反制。這次的在科技封鎖方面，是不會有什麼共識的，但是在進一步科技全面脱鈎方面，應該能防止美國走的太快。
北京一定會在台灣問頭、南海問題再次重申北京立場，而華府大抵也會官范式的表達一貫立場，但從來行為又是另一回事。再有就是針對地緣政治的話題，現階段仍在進行中的俄烏戰爭、以巴戰爭，必然是雙方需要探討的。 但恐怕雙方更多是立場的表達，恐怕很難有共識。其他方面主要是氣候、芬太尼管制這些方面，這些東西之前都有共識，肯定能形成共識。另外，就是在溝通協調方面中美的民間交流會進一步恢復，軍事政治上邊的溝通渠道可能會有些機制方面的改變，相交之前順暢些。
綜上，本次中美元首會晤，會談什麼能談成什麼，基本除了氣候、全球健康、芬太尼管制、民間交流、官方溝通一些方面，最值得期待的是關稅問題，能否取消關稅。不過，能否官宣，也就是最多一半的幾率。而至於科技封鎖等相關問題，不要抱任何期望，雙方沒有達成共識的基礎，能夠短期別再升級，就已經非常不錯了。
中美自2018年開始，已經貿易戰、科技戰、輿論戰的混合競爭、對抗5年了。中期看，目前還看不到什麼曙光，中美的本質性矛盾，很難中短期調和，是個震盪向下的過程。 不過，短期看，在經濟、地緣政治、全球金融環境的大背景下，中美有一定的空間，可以維持一個脆弱的穩定期，即便這次談不成什麼，中美短期維持一個脆弱的穩定期，是大概率事件。當然，即便談成了什麼，也不用樂觀，美國出爾反爾不是一天兩天了，談成什麼落地也是一個長期的過程。所以這次即便談成什麼，也需要清楚，落地還是很困難的，一定會有反覆。