習拜三藩巿會晤能談成什麼？中美脆弱平穩期 關税最值得期待

中國國家主席習近平即將出訪美國，將於11月15日抵達三藩市，參加亞太經濟合作組織（APEC）峰會，並與美國總統拜登（Joe Biden）會晤，以及會見美國商界高層。自習拜峇裏島會晤後，中美關係出現各種磕磕碰碰，美國政府一輪一輪外交攻勢好不容易促成了這次的習拜三藩市會晤。全球聚焦三藩巿，美國政府亦表示對將舉行的中美首腦會晤準備工作非常慎重。可以說，整個國際社會對於這次的會晤還是非常期待的。那麼，這次會面會談什麼？對於中美關係有什麼意義？未來中美關係會如何發展？



中美關係進入脆弱的平穩期

自從2018年美國前總統特朗普（Donald Trump）將中國定義為競爭對手後，中美關係發生了巨大震盪。貿易戰、科技戰、輿論戰轉眼已經打了5年的時間了。中美關係一路走低，甚至輿論越來越多的用「新冷戰」來形容。而這次習拜三藩巿會晤最重大的意義，其實是中美可能開始進入一個脆弱的平穩期。如果一定要更直觀的加以描述，那就是，短期再壞好像也壞不到哪裏去了。

從歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、到美國國務卿布林肯（Antony Blinken），再到拜登最近的口風同以前相比，確實發生了較大的改變。目前美國統一的口風是：不追求打壓中國，與中國脱鈎，轉而追求與中國合作的去風險。

中美關係：圖為2023年10月26日，美國國務卿布林肯在位於美國華盛頓的國務院會見中國外交部長王毅。（Reuters）

其實本質就是在經歷了與中國5年的各方面對抗後，雙方都有些疲勞，疊加美國目前面臨的地緣政治壓力、美國國內經濟壓力，所以，想稍微溝通下，以期後招。如此，可以說，長期而言，中美關係拐點雖然還沒有出現，不過短期來說，會維持一個脆弱的平穩階段。

如若中美短期進入一個脆弱穩定關係的過程，那麼實實在在的對於美國的「小弟們」與中國的關係將比較有推動作用。目前，全球地緣政治環境複雜、經濟增長乏力，與中國維持一個經濟上合作窗口，是符合大多數國家的利益的，所以這次的首腦會晤對於中國和美國的盟友國家，有較大的正面意義。畢竟中美打架，美國這些盟友國家也都並不想當炮灰。近期，馮德萊恩即將於12月訪華、澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）已完成訪華行程，日本前段時間也在期待在本次APEC峰會上與中國領導人會談，見風使舵的味道還是很濃的。

中澳關係：澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese，左）訪華，與中國國家主席習近平會面。圖為兩人2023年11月6日在中國北京人民大會堂碰面時寒暄。（AAP Image/Lukas Coch via REUTERS）

依然別抱太高預期

那麼，本次首腦會談究竟談什麼，能有什麼成果？回答這個問題之前，恐怕需要清楚促成這次會談的催化劑。

首先，美國地緣政治壓力增大。以色列對加沙地區慘無人道的無差別襲擊，已經犯了眾怒引發了全球多國不滿，而以色列現階段有明顯捆綁美國的意圖。另一頭，烏克蘭的反攻已經是以失敗而收場。就在上周，美國在軍援法案裏，否了烏克蘭的軍事援助同意了以色列的援助。歐盟配合美國支援烏克蘭已經開始有些陽奉陰違，而在以色列的問題上，歐美也出現了明顯分歧。所以，美國在中東、歐洲方面的地緣政治壓力近期陡增，此時有強烈穩住中國的訴求。

其次，現階段，習近平國事訪美是很難的，國際環境、兩國關係都不支持，所以藉着APEC峰會進行會晤達到某種程度的戰略互信做個鋪墊是非常重要的，這是為2024年能否實現中美國事訪問的最後窗口期。當然，這一點主要還是美國國內政治環境決定的。2024年是美國選舉大年，跟中國建立一定的互信以及溝通渠道，是確保選舉年中國不會劇烈反彈的重要窗口期。

中美交流基金會總裁周建成表示，「制裁不是新鮮事」，認為論壇正正提供政府做不到的機會予人民建立信任、溝通。（文睿攝）

以上就是促成這次習拜會的催化因素。也恰恰基於此，對於能談成什麼也就不要抱太大的預期。但是確實也會在一些微觀層面，特別是經濟方面，可能出現一些改變，不過整體中美競爭的趨勢不會有太大的改變。之所以強調不要抱太大的預期，是中美目前的國策造成的。美國將中國定性為未來唯一能在全方位挑戰美國的競爭對手，中國議題是兩黨唯一的共識也是競爭選票的重要手段之一。

無論是共和黨背後的傳統工、農階層，乃至石油等傳統資本，還是民主黨背後的都市人群乃至移民人群，以及背後的科技、金融資本都對於中國的崛起有深深的擔憂。而中國的國策，就是崛起，產業鏈升級，爭奪全球產業鏈的高點，所以中美矛盾在某種層面屬於發展的矛盾，在中國實力大超美國之前，很難有太大的根本性改變。

而面對美國的打壓，中國的應對之策也說的非常明瞭「要談，大門敞開；要打，奉陪到底」，所以美國想談，無論有沒有結果，中國還是願意談的。而對於中國而言，就算拜登政府真能承諾什麼，也無法相信。一方面就如峇裏島也有共識，但重要的不是你說什麼，而是做什麼。另一方面，因為一旦2024年拜登敗選，無論拜登現在承諾什麼，一旦共和黨上台肯定是撕毀的。所以對於這次會晤，千萬別抱太高的預期。

2023年10月25日，眾議員約翰遜（Mike Johnson）在當選眾議長後，向聚集在眾議院外的共和黨同僚員發表講話。（Reuters）

最值得期待的是關稅問題

至於具體談什麼，能談成什麼內容？首當其衝的應是經濟方面。美國目前能夠在經濟層面能拿出來的對價，主要還是關稅。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）曾公開說過關稅是美國談判的籌碼，所以這裏是明顯有空間的。聯儲局在過去2年瘋狂加息，美債收益率一路走高，美債的銷售成了個大問題，這關乎到美國的財政問題。

如果中國象徵性的買點美國國債，然後雙方取消關稅，於此，樂觀點，是可以期待的。畢竟降了關稅，有利於雙方經濟、還可以幫助美國控制目前的通脹，在給美債點利好，這估計就是中國能拿出的最大誠意了。當然，能不能成，特別是公開宣佈，就要看拜登的魄力了。這是本次中美會晤最值得期待，也是相對於其他的核心訴求，最有可能達成一致性的地方。

另外就是針對科技封。半導體設備、AI晶片、投資限制，這些問題其實是中國的核心訴求。不過，無論是布林肯還是拜登，在之前的發言中，對於科技封鎖的表態，也基本是板上釘釘，不可能有什麼改變。但關鍵是，美國不能把這條路走絕，科技完全脱鈎對於中國科技產業鏈影響還是太大。美國在上半年同日本、荷蘭等國家進一步對中國進行半導體封鎖，中國也無法接受，所以用包括稀土在內的原材料進行反制。這次的在科技封鎖方面，是不會有什麼共識的，但是在進一步科技全面脱鈎方面，應該能防止美國走的太快。

北京一定會在台灣問頭、南海問題再次重申北京立場，而華府大抵也會官范式的表達一貫立場，但從來行為又是另一回事。再有就是針對地緣政治的話題，現階段仍在進行中的俄烏戰爭、以巴戰爭，必然是雙方需要探討的。 但恐怕雙方更多是立場的表達，恐怕很難有共識。其他方面主要是氣候、芬太尼管制這些方面，這些東西之前都有共識，肯定能形成共識。另外，就是在溝通協調方面中美的民間交流會進一步恢復，軍事政治上邊的溝通渠道可能會有些機制方面的改變，相交之前順暢些。

綜上，本次中美元首會晤，會談什麼能談成什麼，基本除了氣候、全球健康、芬太尼管制、民間交流、官方溝通一些方面，最值得期待的是關稅問題，能否取消關稅。不過，能否官宣，也就是最多一半的幾率。而至於科技封鎖等相關問題，不要抱任何期望，雙方沒有達成共識的基礎，能夠短期別再升級，就已經非常不錯了。

中美自2018年開始，已經貿易戰、科技戰、輿論戰的混合競爭、對抗5年了。中期看，目前還看不到什麼曙光，中美的本質性矛盾，很難中短期調和，是個震盪向下的過程。 不過，短期看，在經濟、地緣政治、全球金融環境的大背景下，中美有一定的空間，可以維持一個脆弱的穩定期，即便這次談不成什麼，中美短期維持一個脆弱的穩定期，是大概率事件。當然，即便談成了什麼，也不用樂觀，美國出爾反爾不是一天兩天了，談成什麼落地也是一個長期的過程。所以這次即便談成什麼，也需要清楚，落地還是很困難的，一定會有反覆。

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