巴黎等地近20萬人上街抗議「反猶」，法總理、勒龐等多名政客參加

11月12日下午，由法國國民議會議長布勞恩-皮維（Yael Braun-Pivet）和參議院議長拉爾歇（Gérard Larcher）共同呼籲舉行的「全民遊行」如期進行，該遊行旨在抗議自新一輪巴以衝突爆發以來不斷增多的「反猶主義行為」。



法國《世界報》報道稱，當天，全法共有超18.2萬人走上街頭抗議，其中有10.5萬人參與了巴黎的遊行，不過，參加遊行的年輕人相對較少。

報道稱，包括法國總理博爾內、極右翼政黨「國民陣線」領導人勒龐以及法國總統馬克龍所在政黨的多名成員均在巴黎參加了遊行。

勒龐現身遊行隊伍引起不少人的不滿。勒龐稱，此次遊行應該讓法國人「團結起來」，共同反對反猶主義和「極權主義意識形態的伊斯蘭原教旨主義」。法國共產黨主席魯塞爾（Fabien Roussel）明確表示，他拒絕與極右翼人士一起遊行。

馬克龍12日雖未加入遊行，但他前一天在一封致法國人的信中對抗議活動表示支持，並稱「精神」同行。

11月12日，在法國巴黎舉行反猶太主義示威活動上，法國前總統薩爾科齊（Nicolas Sarkozy）和法國國民議會議長布皮維（Yael Braun-Pivet）在巴黎國民議會大廈前台階上合影。（Reuters）

國民聯盟被指「別有用心」

《世界報》稱，走在遊行隊伍最前列的是法國總理博爾內、法國國會兩院議長、前總統奧朗德和薩科奇，以及法國猶太機構代表委員會（CRIF）主席阿爾菲（Yonathan Arfi）。

「我們今天的任務是全面打擊反猶太主義，這與法國的價值觀背道而馳。」拉爾歇在遊行開始時說道。

遊行期間，遊行隊伍前排的法國政治人物們多次停下腳步領唱法國國歌《馬賽曲》。

國民聯盟（RN）領導人勒龐（Marine Le Pen）、國民聯盟主席巴爾德拉（Jordan Bardella）等人則走在遊行隊伍的末尾。

英國《衛報》提到，遊行引發了一場激烈的政治鬥爭，爭論的焦點是極右翼的國民聯盟是否應參加遊行。國民聯盟因近期對以色列的支持被視作重塑形象、試圖磨滅其反猶歷史，而受到廣泛批評。

國民聯盟領導人勒龐表示，這次遊行應該讓法國人「團結起來」，共同拒絕反猶主義和「極權主義意識形態的伊斯蘭原教旨主義」。

據報道，法國共產黨主席魯塞爾（Fabien Roussel）拒絕與國民聯盟的人一起遊行。他稱，國民聯盟領導人勒龐的父親「多次因反猶言論受到譴責」，國民聯盟的立場和言論與「我們的社會存在分歧」。

極左翼政黨「不屈的法蘭西（LFI）」議員邦帕爾（Manuel Bompard）在遊行結束後表示，遊行「只會粉飾極右翼，釋放針對穆斯林的仇恨言論」。

社會黨議員、綠黨議員以及工會會員和青年團體也參加了遊行。他們儘可能地將國民聯盟和其他極右翼代表與示威者隔離開。

在巴黎遊行區域，有3000名警察負責巡邏。當天，有約40名示威者邊唱着「擺脱極右翼」，邊嘗試阻止國民聯盟在遊行隊伍中前進，不過很快被警方帶走。

以巴持續衝突，法國總理博恩（Elisabeth Borne）出席反對反猶太主義的示威活動。（Reuters）

馬克龍致信支持：反對「反猶」抬頭

11日，馬克龍在《巴黎人報》上發表的一封信中，表達了對抗議活動的支持，並譴責反猶主義行為的捲土重來。

「無論是宗教的、社會的、基於身份的還是種族的，反猶主義總是那樣令人憎惡。」他寫道，一個讓我們的猶太公民感到害怕的法國，就不是法國。

馬克龍呼籲民眾團結起來反對「反猶太主義抬頭」，不要向其低頭，並堅稱「這場反對反猶主義的鬥爭絕不能分裂我們，也絕不能導致我們的一些同胞與其他同胞對立」。

據法國BFMTV電視台報道，共和黨主席西奧蒂西奧蒂（Eric Ciotti）認為，馬克龍「應該參加這場鬥爭」，並認為他的缺席是「一個嚴重的錯誤」。

「我理解他想要置身於紛爭之外，他不去有人會批評他，他去也同樣會有人批評他，他的作用是體現法國人的普遍團結。」莫斯科維奇說。

以巴衝突未止，在法國議會領袖組織的反對反猶太主義示威活動中，一名示威者舉著以色列「人質」的海報。（Reuters）

同時，他表示，自己也理解那些對馬克龍的缺席感到遺憾的人，他們「希望馬克龍出現在遊行隊伍最前面」。

法國擁有歐洲最大的猶太人和穆斯林社群，目前約有50萬猶太人生活在法國。自10月7日以來，法國「反猶太主義」不斷抬頭，「反猶太主義」行為的數量呈爆炸式增長。

法國內政部長達爾馬寧（Gerald Darmanin）8日稱，法國已經發生了1159起「反猶」事件，是2022年的三倍多。 一系列「反猶」行為包括在牆上噴塗納粹十字標誌、藍色的「大衛之星」，侮辱和攻擊等。

馬克龍此前表示，法國將無情地打擊那些對猶太人心懷仇恨的人。法國參議員魯杜利埃也曾聯合16名議員提出一項法案，旨在「將反猶太復國主義定為犯罪」。

達爾馬寧5日在接受採訪時表示，已有486人因「反猶」行為被捕，其中包括102名外國人。巴黎警察局長則稱，僅巴黎地區已發生了257起「反猶」事件，90人被捕。