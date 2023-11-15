習近平晚宴門票價錢曝光　只要付這價錢就可與習近平同席？

國家主席習近平將在APEC主持一個晚宴，與美國商界會面。企業高管爭相取得與習近平共進晚餐的機會，一席難求。有美國媒體發現原來可以4萬美元的價錢購買「特等席」，與習近平同桌。



習近平主持的晚宴，由美中貿易全國委員會（US-China Business Council）及美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations）負責安排舉辦。

美國《紐約時報》報道，晚宴的一般門票費用是2000美元，但有消息人士指出，只要付得起4萬美元將可購得「特等席」，與習近平同桌。不過因一桌只能坐8人，代表想買還要碰運氣，有錢也不一定保證入座。

目前未知出席晚宴的正式名單，但據彭博社報道門票大受歡迎，多個美國企業高層為門票「爭崩頭」，爭相報名及加入後補名單。預料包括花旗行政總裁范潔恩（Jane Fraser）、埃克森美孚行政總裁伍茲（Darren Woods）、微軟行政總裁納德拉（Satya Nadella）以及Tesla的行政總裁馬斯克（Elon Musk）將會出席晚宴。