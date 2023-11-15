習近平拜登會晤地點費羅麗莊園遠離APEC會場　專家評估背後原因

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）11月15日舉行會晤。美媒14日引述美國高級官員稱，會面選址加州費羅麗莊園（Filoli Estate，暫譯），專家指此舉或表明拜登期望與習近平作私人會晤，與在三藩市舉行的亞太經合組織（APEC）峰會相區別。



美媒14日引述德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）印太項目常務董事格拉澤（Bonnie Glaser）稱，費羅麗似乎是個「僻靜的莊園」，二人可在輕鬆環境親密交談，「重要的是該處與APEC峰會無關，兩國領導人看來正舉行一場區別於APEC多邊峰會的雙邊峰會」。

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德克薩斯大學奧斯汀分校公共事務與歷史學教授蘇里 （Jeremi Suri）表示，莊園這樣的地方不只可令二人遠離媒體，更可遠離許多其他助長衝突的因素，若氣氛融洽，二人或會「開始互相信任，並更好地溝通」。

費羅麗莊園建於1915年至1917年間，設有喬治亞復興風格大宅、英國文藝復興風格花園，果園佔地2.8公頃。該處位於加州伍德賽德（Woodside），離三藩市約30分鐘車程。