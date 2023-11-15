習近平晤拜登前夕　美國會報告：中美互動未改變北京路線

中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）會晤在即。美國國會美中經濟與安全評估委員會（USCC）11月15日發表年度報告稱，一系列訪問和外交活動並未令北京的路線出現重大轉變，高層會晤只會換來更多談話，而非具體行動。



報告指，中方繼續拒絕在國安、經濟或貿易等問題上與美方合作。中方似乎只把外交視為工具，在數年內防止、拖延美方壓力，進一步發展自身經濟、軍事和技術能力。

報告指，儘管中方面臨可能是40年來最嚴重的經濟危機，中國仍不斷在導彈、太空、海底戰及人工智能等領域尋求技術突破，以求嚇阻或擊敗美國及盟友軍隊。

報告又提及北京企圖干預台灣2024年大選，報告建議美國國防部把台灣部隊訓練場地擴展至美國，並允許台灣觀察團隊進駐美國訓練基地。

習近平訪美：2023年11月14日，中國國家主席習近平乘專機抵達美國三藩市國際機場，將出席APEC峰會，並與美國總統拜登會面。圖為習近平落機後登車前，與美國駐華大使伯恩斯交談。（REUTERS/Brittany Hosea-Small）

俄衛網：俄羅斯可協助中國

俄衛網15日引述報告指出，中國在導彈和太空技術領域已經處於世界領先地位，美國加強出口管制幾乎不會影響中國未來在這些領域的創新。報道引述專家指出，常規彈道導彈、巡航導彈和高超音速導彈的「巨大庫存」限制美軍在該地區的行動自由。

因此，俄羅斯的技術援助和發展反潛武器，可以幫助中國克服其傳統上落後於美國潛艇艦隊的問題。

圖為2022年11月14日，美國總統拜登（右）與中國國家主席習近平（左）出席G20（二十國集團）峇里峰會時進行場邊會晤。（Reuters）

另外，報道稱美國商務部禁止向華出口可生產14納米或以下製程晶片的器材後，中企仍能繞過限制繞過限制採購美國器材，加上審查最終用途的能力有限，難以驗證並非用於製造先進晶片。

專家指出，雖仍未確定中方技術的本地化程度和生產效率，但華為和中芯最新的生產能力是真正突破，即使美國實施出口管制，中企仍展現出生產先進晶片的能力。